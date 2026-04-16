Starfield na Switch 2? Tajwańczycy mogli właśnie zdradzić istnienie portu

Maciej Petryszyn
2026/04/16 17:00
Tydzień temu Starfield zadebiutował na nowej platformie. Niewykluczone jednak, że to nie koniec ekspansji tytułu na temat kosmicznej… ekspansji.

Pojawiły się bowiem poważne znaki, że gra Bethesdy może pojawić się też na kolejnej konsoli. I to mimo wcześniejszych plotek o zawieszeniu prac.

Starfield trafi też na Nintendo Switch 2?

Źródłem sensacyjnych doniesień jest Taiwan Entertainment Software Rating Information. Pochodzący z Tajwanu podmiot zajmujący się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych ocenił właśnie Starfielda. Ale nie w żadnej z obecnych na rynku wersji – zamiast tego mowa o wydaniu na konsolę Nintendo Switch 2. O możliwości powstania takiego portu plotkowano już pod koniec ubiegłego roku. Niemniej w lutym tego roku pojawiły się doniesienia, jakoby prace nad wydaniem na NS2 zostały bezterminowo wstrzymane. Przyznana przez TESRI ocena może zadawać im kłam i jednocześnie wskazywać, że premiera gry Starfield na Nintendo Switch 2 to tylko kwestia czasu.

Byłby to drugi w ostatnim czasie raz, gdy Bethesda wydaje “Skyrima w kosmosie” na nową platformę. Wszak dopiero co pierwsza od ponad 25 lat nowa marka Bethesdy zadebiutowała na PlayStation 5. Niemniej trudno powiedzieć, by był to debiut udany. Niemniej na przeszkodzie stanęły problemy techniczne, powodujące liczne crashe i problemy z zapisami. Wielu graczy zaczęło nawet grozić zwrotami, co skłoniło firmę do szybkiej obietnicy poprawy stanu rzeczy. Mimo to analitycy przewidują, że Starfield na PS5 bynajmniej nie okazał się hitem sprzedażowym, znajdując w pierwszym tygodniu mniej niż 150 tysięcy nabywców.

Przypomnijmy, że Starfield pierwotnie zadebiutował jesienią 2023, ukazując się wówczas na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Od tego czasu produkcja rozeszła się w liczbie 3,7 miliona egzemplarzy. Niedawno zaś otrzymała drugie płatne rozszerzenie o nazwie Terran Armada, które towarzyszyło premierze na PlayStation 5.

Źródło:https://universonintendo.com/starfield-e-classificado-para-o-switch-2-em-taiwan/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

