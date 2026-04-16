Starfield na Switch 2? Tajwańczycy mogli właśnie zdradzić istnienie portu

Pojawiły się bowiem poważne znaki, że gra Bethesdy może pojawić się też na kolejnej konsoli. I to mimo wcześniejszych plotek o zawieszeniu prac.

Starfield trafi też na Nintendo Switch 2?

Źródłem sensacyjnych doniesień jest Taiwan Entertainment Software Rating Information. Pochodzący z Tajwanu podmiot zajmujący się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych ocenił właśnie Starfielda. Ale nie w żadnej z obecnych na rynku wersji – zamiast tego mowa o wydaniu na konsolę Nintendo Switch 2. O możliwości powstania takiego portu plotkowano już pod koniec ubiegłego roku. Niemniej w lutym tego roku pojawiły się doniesienia, jakoby prace nad wydaniem na NS2 zostały bezterminowo wstrzymane. Przyznana przez TESRI ocena może zadawać im kłam i jednocześnie wskazywać, że premiera gry Starfield na Nintendo Switch 2 to tylko kwestia czasu.