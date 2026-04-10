Nintendo ogłasza powrót kultowej serii. Po 10 latach wraca na Switcha

Jakub Piwoński
2026/04/10 09:40
Rhythm Heaven Groove z datą premiery. Szykuje się mocne lato dla Nintendo

Nintendo oficjalnie potwierdziło datę premiery Rhythm Heaven Groove. Nowa odsłona kultowej serii zadebiutuje 2 lipca 2026 roku i trafi wyłącznie na Nintendo Switch. To szczególnie ważna informacja dla fanów, bo na kolejną część czekaliśmy naprawdę długo. Ostatnia odsłona, Rhythm Heaven Megamix, ukazała się jeszcze na Nintendo 3DS w 2015 roku. Oznacza to, że seria wraca po ponad dekadzie przerwy.

Rhythm Heaven to cykl dynamicznych minigier rytmicznych, w których kluczowe jest wyczucie tempa i refleks. Produkcje z tej serii zawsze wyróżniały się prostą, ale niezwykle wciągającą rozgrywką i charakterystycznym stylem. Nic dziwnego, że kolejne części zbierały bardzo dobre oceny – trzy ostatnie odsłony osiągały wyniki na poziomie około 83 punktów w serwisie Metacritic.

Nowa część została zapowiedziana jeszcze w marcu 2025 roku podczas Nintendo Direct, ale od tamtej pory było o niej cicho. Teraz Nintendo niespodziewanie przypomniało o grze, publikując krótki zwiastun i ujawniając datę premiery. W materiale pokazano m.in. minigrę Slice N Dice Kitchen, w której gracze będą łapać warzywa w rytm muzyki.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie minigier trafi do pełnej wersji, choć dotychczas zaprezentowano ich osiem. Nie potwierdzono również, czy gra doczeka się ulepszonej wersji na Nintendo Switch 2, choć niewykluczone, że będzie działać na nowym sprzęcie dzięki wstecznej kompatybilności.

Warto też spojrzeć szerzej – wszystko wskazuje na to, że lato 2026 może być dla Nintendo wyjątkowo intensywne. W przeciekach pojawiają się takie tytuły jak Splatoon Raiders czy Fire Emblem: Fortune’s Weave, a także możliwy powrót marki Star Fox. Na razie to jednak tylko nieoficjalne informacje. Ale Rhythm Heaven Groove to powrót, na który wielu graczy czekało latami. I wygląda na to, że Nintendo w końcu da nam tę grę.

Źródło:https://gamerant.com/rhythm-heaven-groove-release-date/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




