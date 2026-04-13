To miał być wielki debiut Starfielda na PS5. Zamiast zachwytów są zwroty i awarie

Starfield oficjalnie zadebiutował na konsoli PlayStation 5. Chociaż sądząc po opiniach graczy, trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to dobra wiadomość.
Odbiór portu nie jest bynajmniej korzystny. W sieci nie brakuje bowiem narzekań na stan techniczny gry, która swego czasu zapowiadana była jako Skyrim w kosmosie.
Starfield na PlayStation 5 nie zachwycił graczy
Gdy wejdziemy na PlayStation Store, ocena przy grze Starfield to 4,25. Niby dramatu nie ma, ale jak na produkcję AAA nie jest to też jakiś ogromny sukces. Gorzej, gdy zagłębimy się w szczegóły. Fani skarżą się bowiem na fatalny stan techniczny produkcji, a niektórzy mówią wręcz, iż nie da się w nią grać. Normalnością mają być przy tym nagłe crashe, zawieszanie się obrazu czy też problemy z zapisami stanu gry. Dość powiedzieć, że w serwisie Reddit powstał popularny wątek zatytułowany Awarie na bazowym PS5 wymykają się spod kontroli, gra jest niegrywalna.
W rzeczonym wątku nie brakuje komentarzy graczy, którzy nie ukrywają frustracji:
Wypróbowałem wszystkie sugerowane rozwiązania, na koniec zostawiłem odinstalowanie i ponowną instalację, a teraz gra nawet się nie ładuje. To zakrawa na kpiny.
Nie mogę nawet wylądować na żadnej planecie ani zrobić czegokolwiek poza siedzeniem w statku, bo gra zaraz się wywala.
W efekcie część graczy zaczęła starać się o zwrot pieniędzy, argumentując to problemami uniemożliwiającymi zabawę. Problemy z progresją, problemy z zapisami, problemy z eksploracją – pod tym terminami upływa debiutancki tydzień Starfielda na PlayStation 5. Co istotne, kłopoty występują niezależnie od tego, czy mowa o grze na PS5, czy na ulepszonym PS5 Pro. Nie wiadomo natomiast, czy znaczenie ma forma wydania – cyfrowa lub fizyczna. Pojawiły się co prawda porady pokroju wyłączenia funkcji autozapisu, która rzekomo niektórym pomaga, ale właśnie. Niektórym.
Inni zaś mogą jedynie pomstować w internecie:
Tak, odstawiłem grę na półkę. Zadzwoniłem na linię wsparcia technicznego, zostawiłem wiadomość i wysłałem zgłoszenie. Wykonałem każdy możliwy krok naprawczy i to jedyna gra, jaką posiadam, która zalicza tak częste “twarde” zawieszenia. Czuję się poważnie oszukany. Chcę w to grać, bo podoba mi się to, co udało mi się zobaczyć, ale to, co się dzieje, to kompletna bzdura.
Wypróbowałem wszystkie proponowane poprawki, reinstalację zostawiłem na koniec, a teraz gra nawet nie chce się uruchomić. To przechodzi ludzkie pojęcie.
Dla Bethesdy zdecydowanie nie są to dobre informacje. Przypomnijmy, że po wielu latach development wydany we wrześniu 2023 Starfield nie został bynajmniej ciepło przyjęty. Poza typowymi dla studia problemami nie brakowało zarzutów o zmarnowany potencjał kosmicznej eksploracji i fasadowość całości. Sytuacji nie poprawiło wcale pierwsze duże rozszerzenie, czyli Shattered Space z września 2024. Wobec tego nadziei upatrywano w drugim dużym dodatku, Terran Armada, oraz darmowej aktualizacji Free Lanes. Czy na próżno?
