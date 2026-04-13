To miał być wielki debiut Starfielda na PS5. Zamiast zachwytów są zwroty i awarie

Odbiór portu nie jest bynajmniej korzystny. W sieci nie brakuje bowiem narzekań na stan techniczny gry, która swego czasu zapowiadana była jako Skyrim w kosmosie.

Starfield na PlayStation 5 nie zachwycił graczy

Gdy wejdziemy na PlayStation Store, ocena przy grze Starfield to 4,25. Niby dramatu nie ma, ale jak na produkcję AAA nie jest to też jakiś ogromny sukces. Gorzej, gdy zagłębimy się w szczegóły. Fani skarżą się bowiem na fatalny stan techniczny produkcji, a niektórzy mówią wręcz, iż nie da się w nią grać. Normalnością mają być przy tym nagłe crashe, zawieszanie się obrazu czy też problemy z zapisami stanu gry. Dość powiedzieć, że w serwisie Reddit powstał popularny wątek zatytułowany Awarie na bazowym PS5 wymykają się spod kontroli, gra jest niegrywalna.