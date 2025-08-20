Starfield zmierza na Nintendo Switch 2? Gra może wylądować na kolejnych konsolach

Pojawiły się intrygujące doniesienia dotyczące kosmicznej produkcji Bethesdy. Według nieoficjalnych wieści Starfield ma ukazać się na Nintendo Switch 2 w przyszłym roku. Nie tylko użytkownicy najnowszej platformy Nintendo mają powody do zadowolenia; ta sama gra, jak wskazują pogłoski, ma zadebiutować również na konsoli PlayStation 5 .

Oprócz premiery na PS5… Starfield jest planowany do wydania na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. – pisze Nate The Hate.

Indiana Jones and the Great Circle nie będzie jedyną grą Bethesdy, która trafi na Nintendo Switch 2 w 2026 roku.

Informacje te zostały ujawnione przez znanego w branży leakera o pseudonimie Nate The Hate. W swoich wiadomościach insider zasugerował, że Indiana Jones and the Great Circle nie będzie jedyną produkcją Bethesdy, która pojawi się na Nintendo Switch 2 w nadchodzącym 2026 roku.

Należy jednak pamiętać, że są to na razie jedynie pogłoski. Nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony Microsoftu czy Bethesdy. Nie jest również jasne, czy hipotetyczne wydanie gry na nowych konsolach obejmie również dodatek Shattered Space.

Przypomnijmy, że Starfield dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Gra zadebiutowała 6 września 2023 roku. Zainteresowanych produkcją zapraszamy do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

