Zaloguj się lub Zarejestruj

Starfield zmierza na Nintendo Switch 2? Gra może wylądować na kolejnych konsolach

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 19:30
0
0

Kosmiczna przygoda może trafić na Nintendo Switch 2 i PS5.

Pojawiły się intrygujące doniesienia dotyczące kosmicznej produkcji Bethesdy. Według nieoficjalnych wieści Starfield ma ukazać się na Nintendo Switch 2 w przyszłym roku. Nie tylko użytkownicy najnowszej platformy Nintendo mają powody do zadowolenia; ta sama gra, jak wskazują pogłoski, ma zadebiutować również na konsoli PlayStation 5.

Starfield
Starfield

Starfield może trafić na Nintendo Switch 2 w 2026 roku

Informacje te zostały ujawnione przez znanego w branży leakera o pseudonimie Nate The Hate. W swoich wiadomościach insider zasugerował, że Indiana Jones and the Great Circle nie będzie jedyną produkcją Bethesdy, która pojawi się na Nintendo Switch 2 w nadchodzącym 2026 roku.

Indiana Jones and the Great Circle nie będzie jedyną grą Bethesdy, która trafi na Nintendo Switch 2 w 2026 roku.

Widzisz tę planetę? Możesz się tam udać.

Oprócz premiery na PS5… Starfield jest planowany do wydania na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. – pisze Nate The Hate.

GramTV przedstawia:

Należy jednak pamiętać, że są to na razie jedynie pogłoski. Nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony Microsoftu czy Bethesdy. Nie jest również jasne, czy hipotetyczne wydanie gry na nowych konsolach obejmie również dodatek Shattered Space.

Przypomnijmy, że Starfield dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Gra zadebiutowała 6 września 2023 roku. Zainteresowanych produkcją zapraszamy do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/starfield-coming-to-nintendo-switch-2-next-year/

Tagi:

News
Nintendo
Bethesda
plotka
Starfield
Insider
Switch 2
Nintendo Switch 2
leaker
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112