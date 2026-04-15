Starfield na PS5 miał podbić nową platformę. Skończyło się wynikiem poniżej oczekiwań

Maciej Petryszyn
2026/04/15 20:00
Do pewnego momentu wydawało się, że Starfield na PlayStation 5 będzie spełnieniem marzeń fanów Bethesdy. Dziś wiemy już, że była to prawda.

Ano prawda dlatego, że właśnie jedynie się to “wydawało”. Rzeczywistość natomiast okazała się brutalna.

Tylko 140 tysięcy egzemplarzy Starfielda na PlayStation 5

Według szacunków cenionej firmy analitycznej Alinea Analytics debiut Starfielda na flagowej konsoli Sony był zaskakująco przeciętny. Mowa bowiem o zaledwie 140 tysiącach egzemplarzy, które w trakcie tygodnia od premiery znalazły swoich nabywców. Z jednej strony to wynik lepszy niż inne produkcje wydane przez Xboxa na PlayStation 5, jak Ninja Gaiden 4, Flight Simulator 2024 czy też The Outer Worlds 2. Z drugiej zaś trudno nie mówić o rozczarowaniu, bo tytuł Bethesdy przynajmniej w teorii posiadał o wiele mocniejszą markę, a pojawiające się od dawna plotki o jego porcie na PS5 wzbudzały spore zainteresowanie.

To najwyraźniej nie przełożyło się na faktyczną chęć graczy do tego, by sięgnąć do portfela. Być może znaczenie miała tutaj renoma samej Bethesdy, znanej przecież z tego, że techniczna sprawność jej produkcji nie jest zazwyczaj priorytetem. Okazało się zresztą, że i w wypadku omawianego portu tak było. Zamiast zachwytów, były więc narzekania nabywców i groźby zwrotu zakupionych egzemplarzy. Sprawa była na tyle poważna, że głos zabrało samo studio, obiecując szybkie nadejście hotfixa, który miałby usunąć przynajmniej część problemów doskwierających społeczności.

Inna kwestia, że posiadacze PlayStation 5 na możliwość pogrania w Starfielda musieli czekać blisko dwa lata. Kosmiczny RPG pierwotnie zadebiutował jesienią 2023, ukazując się wówczas na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Od tego czasu produkcja rozeszła się w liczbie 3,7 miliona egzemplarzy, ale jej odbiór trudno uznać za pozytywny. Sytuacji nie poprawiły też dwa wydane dodatki – ani Shattered Space z 2024 roku, ani też opublikowane dopiero co Terran Armada.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19036-starfield-is-off-to-a-mixed-start-on-ps5-with-only-140-000-units-sold

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

