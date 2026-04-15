Starfield na PS5 miał podbić nową platformę. Skończyło się wynikiem poniżej oczekiwań

Ano prawda dlatego, że właśnie jedynie się to “wydawało”. Rzeczywistość natomiast okazała się brutalna.
Tylko 140 tysięcy egzemplarzy Starfielda na PlayStation 5
Według szacunków cenionej firmy analitycznej Alinea Analytics debiut Starfielda na flagowej konsoli Sony był zaskakująco przeciętny. Mowa bowiem o zaledwie 140 tysiącach egzemplarzy, które w trakcie tygodnia od premiery znalazły swoich nabywców. Z jednej strony to wynik lepszy niż inne produkcje wydane przez Xboxa na PlayStation 5, jak Ninja Gaiden 4, Flight Simulator 2024 czy też The Outer Worlds 2. Z drugiej zaś trudno nie mówić o rozczarowaniu, bo tytuł Bethesdy przynajmniej w teorii posiadał o wiele mocniejszą markę, a pojawiające się od dawna plotki o jego porcie na PS5 wzbudzały spore zainteresowanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!