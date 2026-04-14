Po fali crashy Bethesda reaguje. Starfield na PS5 dostanie hotfix jeszcze w tym tygodniu

Od tygodnia użytkownicy PlayStation 5 mogą już bawić w Starfielda. Chociaż słowo “zabawa” w obliczu licznych problemów wydaje się użyte mocno na wyrost.

W sieci bowiem, zamiast zachwytów nad kosmicznym RPG-iem od Bethesdy, przeważają narzekania. Co najgorsze, narzekania zasadne. Bethesda obiecuje poprawki dla Starfielda na PS5 Starfield na PlayStation 5 pod kątem stanu technicznego jest, lekko mówiąc, daleki od ideału. Głównym problemem jest częste wywalanie gry do ekranu startowego konsoli, chociaż to tylko jeden z licznych problemów. Nie brakuje także kłopotów z zapisami, co skutecznie uniemożliwia i zniechęca do eksploracji. Reddit wręcz pęka od postów rozczarowanych użytkowników, szukających rozwiązań swoich problemów. Niektórym pomagało wyłączenie autozapisu, innym niekoniecznie. Jeszcze inni zaś grzmieli, że upomną się o zwrot pieniędzy. Sytuacja generalnie nie wygląda najlepiej i skłoniła Bethesdę do komentarza.

Komentarza, w ramach którego twórcy zapewniają, iż są świadomi problemów i zamierzają w nadchodzących dniach wydać naprawiający część z nich hotfix: Dziękujemy za dzielenie się w ten weekend swoimi przygodami w Zasiedlonych Układach — z ogromną przyjemnością je czytaliśmy! Jesteśmy świadomi zgłaszanych problemów z crashami gry na PS5 i udało nam się zawęzić ich powody do kilku konkretnych przyczyn. Naprawiamy je w ramach hotfixa, który planujemy wydać jeszcze w tym tygodniu. Dziękujemy za zgłoszenia, będziemy Was informować na bieżąco. Wczytywanie ramki mediów.

Starfield pierwotnie zadebiutował jesienią 2023 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Przyjęcie tytułu dalekie było jednak od ideału, bo po wielu latach developmentu gracze spodziewali się zdecydowanie więcej niż to, co oferował “Skyrim w kosmosie”. Pierwsze duże rozszerzenie z września 2024, Shattered Space, nie tylko nie pomogło, ale wręcz pogorszyło sytuację. Musiało minąć kolejne półtora roku, by gra dostała drugi dodatek. Niemniej również w przypadku Terran Armada trudno mówić o szczególnych zachwytach.

