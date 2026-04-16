Overwatch na Switchu 2 nie dowozi. Blizzard przyznaje się do problemów

Od pewnego czasu Blizzard znowu mocniej stawia na Overwatcha. Hero shooter nie tylko stracił cyfrę 2 z nazwy, ale i doczekał się sporej liczby nowości.

Jedną z nich było wydanie na nową platformę. Od wtorku bawić się w Overwatcha mogą również posiadacze konsol Nintendo Switch 2.

Overwatch ze spadkami płynności na Nintendo Switch 2

Co prawda granie na NS2 było możliwe już wcześniej, ale w ramach wydania z pierwszego Switcha. Premiera wersji natywnej oznaczała porzucenie ograniczeń poprzednika i wykorzystanie pełni potencjału sprzętu wydanego w ubiegłym roku. Sami twórcy obiecywali dźwięk wysokiej jakości i nawet do 60 klatek na sekundę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. – To wszystko sprawia, że możecie liczyć na jeszcze wspanialsze wrażenia na Nintendo Switch 2. To czystsza, bardziej precyzyjna wersja przenośna Overwatch, która nadal pozwala wam grać ze znajomymi, gdziekolwiek się znajdujecie – zapewniał Blizzard.