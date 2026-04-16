Overwatch na Switchu 2 nie dowozi. Blizzard przyznaje się do problemów

Od pewnego czasu Blizzard znowu mocniej stawia na Overwatcha. Hero shooter nie tylko stracił cyfrę 2 z nazwy, ale i doczekał się sporej liczby nowości.
Jedną z nich było wydanie na nową platformę. Od wtorku bawić się w Overwatcha mogą również posiadacze konsol Nintendo Switch 2.
Overwatch ze spadkami płynności na Nintendo Switch 2
Co prawda granie na NS2 było możliwe już wcześniej, ale w ramach wydania z pierwszego Switcha. Premiera wersji natywnej oznaczała porzucenie ograniczeń poprzednika i wykorzystanie pełni potencjału sprzętu wydanego w ubiegłym roku. Sami twórcy obiecywali dźwięk wysokiej jakości i nawet do 60 klatek na sekundę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. – To wszystko sprawia, że możecie liczyć na jeszcze wspanialsze wrażenia na Nintendo Switch 2. To czystsza, bardziej precyzyjna wersja przenośna Overwatch, która nadal pozwala wam grać ze znajomymi, gdziekolwiek się znajdujecie – zapewniał Blizzard.
Jak to jednak często bywa, rzeczywistość okazała się daleka od zapewnień. Bo owszem, sam opis twórców sugeruje, że nie chodził o równe 60 FPS-ów, a DO 60 FPS-ów. Niemniej nawet to nie usprawiedliwia tego, z czym posiadacze Nintendo Switch 2 ostatecznie się zetknęli. Okazuje się bowiem, że podczas zabawy w Overwatch na tej właśnie platformie trzeba mierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale również z ogromnymi spadkami płynności. W niektórych sytuacjach niemożliwe jest wręcz przekroczenie 30 klatek na sekundę, trudno więc mówić tutaj o jakimś skoku jakościowym względem wersji na pierwszego Switcha.
Jesteśmy świadomi problemów z wydajnością na Nintendo Switch 2, która jest niższa niż przewidywano. Obecnie pracujemy nad poprawką, aby rozwiązać ten problem – zapewnili przedstawiciele Blizzarda w opublikowanym przez siebie wpisie.
Premiera Overwatcha na Nintendo Switch 2 zbiegła się w czasie z kilkoma innymi nowościami. W grze rozpoczęły się bowiem Rządy Szponu: Sezon 2, a wraz z nimi wprowadzono też 3-tygodniowe wydarzenie Operacja: Grand Mesa. Jakby tego było mało, pula bohaterów wzbogaciła się o kolejną postać. To Sierra, szef ochrony Posterunku Grand Mesa, która specjalizuje się w natarciu.
