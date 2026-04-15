Wielki hit za darmo na Steam. Znamy tytuł kolejnej darmówki, którą zgarniemy pod koniec miesiąca

Dishonored 2 za darmo na Steam od Lenovo – ostatni prezent na kwiecień
Gracze będą mogli za darmo zdobyć grę Dishonored 2. To popularny tytuł od Arkane Studios i wydawany przez Bethesdę, który trafił na rynek w listopadzie 2016 roku. Gra obchodzi więc w tym roku swoje dziesięciolecie i między innymi z tej okazji tytuł będzie można zdobyć w prezencie.
Promocja ruszy już 29 kwietnia o godzinie 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie grę będzie można zdobyć zajmując miejsce w kolejce po klucz, tym samym znów będzie liczyła się zasada kto pierwszy ten lepszy. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie na oficjalnej stronie promocji.
Dishonored 2, określane przez IGN jako „niesamowita gra” i „rewelacyjny sequel”, nazwane „arcydziełem” przez serwis Eurogamer i okrzyknięte „jedną z najlepszych opowieści o zemście, w którą trzeba zagrać” przez magazyn Game Informer, to kontynuacja Dishonored – pierwszoosobowej gry akcji Arkane Studios będącej bestsellerem i zwyciężczynią ponad 100 tytułów gry roku.
Wkrocz do świata, w którym zderzają się ze sobą mistycyzm i uprzemysłowienie. Postanowisz zagrać jako cesarzowa Emily Kaldwin czy może Cesarski Obrońca, Corvo Attano? Przemkniesz się przez grę niezauważenie, w pełni wykorzystasz brutalny system walki, a może połączysz obie te metody? Jaką kombinację wyjątkowych mocy, gadżetów i rodzajów broni wykorzystasz do eliminacji wrogów? Fabułę kształtują Twoje decyzje, dzięki czemu każda z pieczołowicie opracowanych misji może zakończyć się naprawdę intrygująco – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!