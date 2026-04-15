Wielki hit za darmo na Steam. Znamy tytuł kolejnej darmówki, którą zgarniemy pod koniec miesiąca

Już dzisiaj o 18:00 rusza kolejna promocja z rozdawaniem darmowych gier na Steam od Lenovo. Gracze będą mogli ponownie zdobyć Heavy Rain od Quantic Dream, ale to dopiero zapowiedź większej oferty, która pojawi się już pod koniec kwietnia. Użytkownicy komputerów osobistych będą wtedy mogli zdobyć za darmo wielki hit od Arkane Studios.

Dishonored 2 za darmo na Steam od Lenovo – ostatni prezent na kwiecień

Gracze będą mogli za darmo zdobyć grę Dishonored 2. To popularny tytuł od Arkane Studios i wydawany przez Bethesdę, który trafił na rynek w listopadzie 2016 roku. Gra obchodzi więc w tym roku swoje dziesięciolecie i między innymi z tej okazji tytuł będzie można zdobyć w prezencie.