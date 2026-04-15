Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit za darmo na Steam. Znamy tytuł kolejnej darmówki, którą zgarniemy pod koniec miesiąca

Radosław Krajewski
2026/04/15 14:00
0
0

Szykuje się następna warta uwagi darmówka.

Już dzisiaj o 18:00 rusza kolejna promocja z rozdawaniem darmowych gier na Steam od Lenovo. Gracze będą mogli ponownie zdobyć Heavy Rain od Quantic Dream, ale to dopiero zapowiedź większej oferty, która pojawi się już pod koniec kwietnia. Użytkownicy komputerów osobistych będą wtedy mogli zdobyć za darmo wielki hit od Arkane Studios.

Steam
Steam

Dishonored 2 za darmo na Steam od Lenovo – ostatni prezent na kwiecień

Gracze będą mogli za darmo zdobyć grę Dishonored 2. To popularny tytuł od Arkane Studios i wydawany przez Bethesdę, który trafił na rynek w listopadzie 2016 roku. Gra obchodzi więc w tym roku swoje dziesięciolecie i między innymi z tej okazji tytuł będzie można zdobyć w prezencie.

Promocja ruszy już 29 kwietnia o godzinie 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie grę będzie można zdobyć zajmując miejsce w kolejce po klucz, tym samym znów będzie liczyła się zasada kto pierwszy ten lepszy. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie na oficjalnej stronie promocji.

Dishonored 2, określane przez IGN jako „niesamowita gra” i „rewelacyjny sequel”, nazwane „arcydziełem” przez serwis Eurogamer i okrzyknięte „jedną z najlepszych opowieści o zemście, w którą trzeba zagrać” przez magazyn Game Informer, to kontynuacja Dishonored – pierwszoosobowej gry akcji Arkane Studios będącej bestsellerem i zwyciężczynią ponad 100 tytułów gry roku.

Wkrocz do świata, w którym zderzają się ze sobą mistycyzm i uprzemysłowienie. Postanowisz zagrać jako cesarzowa Emily Kaldwin czy może Cesarski Obrońca, Corvo Attano? Przemkniesz się przez grę niezauważenie, w pełni wykorzystasz brutalny system walki, a może połączysz obie te metody? Jaką kombinację wyjątkowych mocy, gadżetów i rodzajów broni wykorzystasz do eliminacji wrogów? Fabułę kształtują Twoje decyzje, dzięki czemu każda z pieczołowicie opracowanych misji może zakończyć się naprawdę intrygująco – czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gaming.lenovo.com/game-key-drops/post/coming-soon-dishonored-2---game-key-drops-Mcvq9ukrc6qiQtO

Tagi:

PC
Steam
Bethesda
RPG
promocja
Arkane Studios
darmowe gry
oferta
za darmo
Dishonored 2
skradanka
cyfrowa dystrybucja
Lenovo
promocje
sklep
prezent
okazja
immersive sim
gry za darmo
Legion Gaming Community
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112