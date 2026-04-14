Filmowe The Legend of Zelda ma za sobą kluczowy etap. Teraz czas na postprodukcję

Maciej Petryszyn
2026/04/14 18:00
Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że ruszyły prace na planie The Legend of Zelda. Planie, bo w tym wypadku nie chodzi bynajmniej o serię gier spod szyldu Nintendo.

Tematem jest jej filmowa adaptacja. Ta, jak ogłoszono, osiągnęła właśnie bardzo ważny kamień milowy.

Prace na planie The Legend of Zelda zakończone

Okazuje się bowiem, że po 6 miesiącach prace na planie dobiegły końca, o czym poinformowało samo Sony Pictures podczas CinemaCon 2026 w Las Vegas. To oznacza, że wszystko idzie zgodnie z obecnym planem, bo twórcy celowali w półroczny okres zdjęciowy. Teraz The Legend of Zelda może wejść w kolejny ważny etap – fazę postprodukcji. Na tę studio będzie miało ponad rok – w tym czasie trwać będą działania związane choćby z efektami wizualnymi, ale nie tylko. To też czas, w którym będzie można zrealizować ewentualne dokrętki, gdyby takie okazały się potrzebne.

Rolę tytułową, czyli Księżniczki Zeldy, otrzymała Bo Bragason. 22-letnia Brytyjka wcześniej występowała w takich produkcjach, jak m.in. Buntowniczka Nell czy też Pomost. Z kolei jako Link na wielkim ekranie pojawi się 17-letni Benjamin Evan Ainsworth. Angielski aktor ma za sobą udział choćby w filmie Pinokio, gdzie u boku Toma Hanksa zagrał główną postać. Kojarzyć go można również z Nawiedzony dwór w Bly czy Flora i Ulisses. To na razie tyle, jeżeli chodzi o obsadę nadchodzącego filmu, bo inne szczegóły filmowego The Legend of Zelda pozostają owiane tajemnicą. Nie znamy nawet zarysu fabularnego.

Pierwotna premiera filmu, którego reżyserem jest Wes Ball, planowana była na 26 marca 2026 roku. Niemniej w czerwcu ubiegłego roku ogłoszono opóźnienia, przez które zdecydowano się przesunąć ją o półtora miesiąca, tj. na 7 maja 2027. Dla samego Nintendo będzie to kolejny obraz oparty na franczyzie należącej do japońskiego giganta. Wszak dopiero co do kin trafił Super Mario Galaxy Film, którego recenzję możecie przeczytać tutaj.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-legend-of-zelda-live-action-movie-has-wrapped-filming/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

