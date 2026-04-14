Filmowe The Legend of Zelda ma za sobą kluczowy etap. Teraz czas na postprodukcję

Tematem jest jej filmowa adaptacja. Ta, jak ogłoszono, osiągnęła właśnie bardzo ważny kamień milowy.
Prace na planie The Legend of Zelda zakończone
Okazuje się bowiem, że po 6 miesiącach prace na planie dobiegły końca, o czym poinformowało samo Sony Pictures podczas CinemaCon 2026 w Las Vegas. To oznacza, że wszystko idzie zgodnie z obecnym planem, bo twórcy celowali w półroczny okres zdjęciowy. Teraz The Legend of Zelda może wejść w kolejny ważny etap – fazę postprodukcji. Na tę studio będzie miało ponad rok – w tym czasie trwać będą działania związane choćby z efektami wizualnymi, ale nie tylko. To też czas, w którym będzie można zrealizować ewentualne dokrętki, gdyby takie okazały się potrzebne.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!