Filmowe The Legend of Zelda ma za sobą kluczowy etap. Teraz czas na postprodukcję

Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że ruszyły prace na planie The Legend of Zelda. Planie, bo w tym wypadku nie chodzi bynajmniej o serię gier spod szyldu Nintendo.

Tematem jest jej filmowa adaptacja. Ta, jak ogłoszono, osiągnęła właśnie bardzo ważny kamień milowy.

Prace na planie The Legend of Zelda zakończone

Okazuje się bowiem, że po 6 miesiącach prace na planie dobiegły końca, o czym poinformowało samo Sony Pictures podczas CinemaCon 2026 w Las Vegas. To oznacza, że wszystko idzie zgodnie z obecnym planem, bo twórcy celowali w półroczny okres zdjęciowy. Teraz The Legend of Zelda może wejść w kolejny ważny etap – fazę postprodukcji. Na tę studio będzie miało ponad rok – w tym czasie trwać będą działania związane choćby z efektami wizualnymi, ale nie tylko. To też czas, w którym będzie można zrealizować ewentualne dokrętki, gdyby takie okazały się potrzebne.