Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że istnieją spore szanse, Starfield trafił na PlayStation 5 . Phil Spencer zapewnił, że tytuł nie pozostanie wyłącznie do dyspozycji posiadaczy Xboxów. Teraz pojawiły się nowe wieści pochodzące od insidera Odahfield.

Jak donosi Odahfield, insider, który wcześniej ujawnił terminy premiery Creation Club i Shattered Space, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się nowych informacji związanych ze Starfield. Nie mają to być natomiast wieści takie, „których oczekujemy”. Są jednak różne możliwości: jedną z nich jest zapowiedź Starborn, czyli drugiego DLC , ale pozostaje także kwestia ogłoszenia wersji na PlayStation 5.

Druga opcja wydaje się dość prawdopodobna, biorąc pod uwagę fakt, że Microsoft planuje wydać takie tytuły jak Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition i Age of Mythology: Retold na PS5. Zapowiedź Starfield na PlayStation 5 mogłaby także zbiec się w czasie z kolejnym State of Play, które rzekomo jest planowane na przyszły tydzień (prawdopodobnie 14 lutego). Zainteresowanym nie pozostaje obecnie nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony twórców.

Przypomnijmy, że Starfield dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Gra zadebiutowała 6 września 2023 roku. Zainteresowanych produkcją zapraszamy do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.