Kultowe strategie trafią na PlayStation 5. Microsoft szykuje kolejne gry na konsolę Sony

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników gier strategicznych. Studio World’s Edge ogłosiło, że dwa kultowe tytuły – Age of Mythology: Retold i Age of Empires II: Definitive Edition – trafią na konsole PlayStation 5. To kolejne tytuły, które Microsoft szykuje na konsolę Sony.

Age of Mythology: Retold i Age of Empires II: Definitive Edition na PlayStation 5

Premiera Age of Mythology: Retold na PS5 została zaplanowana na 4 marca. Gracze, którzy zdecydują się na zakup Edycji Premium w przedsprzedaży, otrzymają dostęp do gry już 27 lutego, czyli pięć dni wcześniej. Age of Empires II: Definitive Edition pojawi się na PS5 wiosną tego roku. Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Granie na wszystkich platformach jest przełomem dla naszej franczyzy i chodzi o zjednoczenie naszej społeczności. Nie jest to tylko kwestia wygody – chodzi o rozwój i wzmocnienie społeczności Age. Dzięki cross-play tworzymy jedno globalne pole bitwy, na którym liczy się każda strategia, każde imperium i każdy gracz. – przekazano na oficjalnej stronie.

Dodatkowo poinformowano o premierze rozszerzenia Immortal Pillars do Age of Mythology: Retold. DLC zostanie wydane 4 marca, wprowadzając nową zawartość – mapy, jednostki i funkcje.