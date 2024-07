Prawdopodobnie poznaliśmy tytuł drugiego dodatku do Starfield

Drugie rozszerzenie do Starfield prawdopodobnie otrzyma tytuł „Starborn”. Skąd takie przypuszczenia? Jak zauważa użytkownik portalu społecznościowego X posługujący się pseudonimem „Timur222”, w tym miesiącu Bethesda zarejestrowała w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent and Trademark Office) właśnie wspomnianą nazwę „Starborn”.

Na Xbox Games Showcase 2024 mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Starfield: Shattered Space . Zgodnie z zapowiedziami dodatek, którego polska nazwa to „Roztrzaskana przestrzeń”, ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku, ale dokładna data jego premiery wciąż nie jest znana. W sieci pojawiły się tymczasem pierwsze informacje na temat drugiego rozszerzenia do najnowszego RPG studia Bethesda.

Zarejestrowanie przez firmę Bethesda słowo powinno być znane graczom, którzy mieli okazję zapoznać się z grą Starfield. Starborn to bowiem pewna grupa, którą użytkownicy poznają w trakcie głównej kampanii fabularnej. Wygląda więc na to, że drugie rozszerzenie do najnowszego RPG twórców The Elder Scrolls V: Skyrim będzie skupiać się właśnie na wspomnianym stronnictwie.