Star Wars: Starfighter ujawnia pierwsze wielkie tajemnice? W sieci pojawiły się obszerne przecieki

Uwaga: poniżej mogą znajdować się spoilery dotyczące fabuły filmu.

Niedawno pisaliśmy o pierwszych przeciekach dotyczących Star Wars: Starfighter. Do sieci trafiła jednak znacznie obszerniejsza porcja informacji, zdradzająca nie tylko nowe szczegóły fabuły, ale również role kilku kluczowych bohaterów. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Shawn Levy zabierze widzów do zupełnie nowego zakątka galaktyki. Ryan Gosling ma zostać nowym awanturnikiem w stylu Hana Solo Informację pochodzą od serwisu MakingStarWars, który od lat uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł przecieków związanych z Gwiezdnymi wojnami. Najciekawsza informacja głosi, że Ryan Gosling wciela się w Cade'a – charyzmatycznego awanturnika, którego charakter ma przywodzić na myśl Hana Solo. Co ważne, aktor jest krótko po sukcesie filmu Projekt Hail Mary, który triumfował zarówno w kinach, jak i w streamingu.

Jego misją będzie eskortowanie młodego chłopca granego przez Flynna Graya na planetę Adaria. To zupełnie nowa lokacja w uniwersum Star Wars, opisywana jako zielony świat inspirowany architekturą Dalekiego Wschodu, pełen ogrodów, fontann i świątyń. Równie ciekawa informacja dotyczny Aarona Pierre'a. Według przecieków aktor, którego już wkrótce zobaczymy w serialu Latarnie, wcieli się w jednego z Jedi związanych z ukrytą enklawą na Adarii. Co więcej, jego bohater ma stoczyć widowiskowy pojedynek na miecze świetlne z tajemniczą antagonistką graną przez Mię Goth. Na ekranie mają pojawić się również młodzi padawani szkolący się w nowym sanktuarium Jedi.

GramTV przedstawia:

Źródło ujawnia także rolę Evy Mendes, prywatnie żony Ryana Goslinga. Aktorka ma wcielić się w właścicielkę kantyny o imieniu Belle, liczącą... 650 lat. Na razie nie wiadomo jednak, jak duże znaczenie będzie miała jej postać dla całej historii. Na razie przecieki nie ujawniają żadnych nowych szczegółów dotyczących postaci granych przez Matta Smitha i Amy Adams. Wiadomo jedynie, że Adams ma wcielić się w matkę młodego bohatera, natomiast rola Smitha pozostaje owiana tajemnicą. Oczywiście wszystkie powyższe informacje pozostają nieoficjalne i należy traktować je z dużą ostrożnością. Jeśli jednak okażą się prawdziwe, Star Wars: Starfighter może okazać się znacznie bardziej rozbudowaną opowieścią, niż sugerowały dotychczasowe zapowiedzi, wprowadzając do uniwersum zupełnie nowych bohaterów, planety i wątki, które mogą odegrać ważną rolę w przyszłości serii. Premiera Star Wars: Starfighter została zaplanowana na 28 maja 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









