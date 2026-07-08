Assassin's Creed Black Flag Resynced wyciekł przed premierą. Do sieci trafiła grywalna wersja

Gracze udostępniają materiały z remake'u jeszcze przed oficjalnym debiutem.
Assassin's Creed Black Flag Resynced nie uniknął przedpremierowego wycieku. W sieci zaczęła krążyć grywalna wersja remake'u, a wraz z nią pojawiły się nowe materiały przedstawiające nieujawnioną wcześniej zawartość.
Assassin's Creed Black Flag Resynced – przedpremierowy wyciek gry
To kolejny przypadek w 2026 roku, gdy duża produkcja trafia do graczy przed planowaną premierą. Wcześniej podobny los spotkał między innymi Subnautica 2 oraz Forza Horizon 6, których pirackie wersje również pojawiły się przed debiutem.
GramTV przedstawia:
Według dostępnych informacji wyciek dotyczy wersji przeznaczonej dla Ubisoft Connect. Gra korzysta z zabezpieczenia Denuvo, jednak osoby zajmujące się analizą piractwa twierdzą, że zastosowano metodę pozwalającą ominąć system ochrony. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób pliki trafiły do sieci. Jedną z hipotez jest wyciek związany z egzemplarzami udostępnionymi mediom przed publikacją recenzji, choć nie przedstawiono na to żadnych dowodów.
Ubisoft do tej pory koncentrował się na prezentowaniu zmian w oprawie graficznej oraz odświeżonych mechanik walki i eksploracji. Nadal nie ujawniono jednak wszystkich nowych misji ani dodatkowej zawartości przygotowanej na potrzeby remake'u, dlatego gracze chcący uniknąć spoilerów powinni zachować ostrożność podczas przeglądania mediów społecznościowych.