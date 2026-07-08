Assassin's Creed Black Flag Resynced wyciekł przed premierą. Do sieci trafiła grywalna wersja

Gracze udostępniają materiały z remake'u jeszcze przed oficjalnym debiutem.

Assassin's Creed Black Flag Resynced nie uniknął przedpremierowego wycieku. W sieci zaczęła krążyć grywalna wersja remake'u, a wraz z nią pojawiły się nowe materiały przedstawiające nieujawnioną wcześniej zawartość. Assassin's Creed Black Flag Resynced – przedpremierowy wyciek gry Na dzień przed premierą Assassin's Creed Black Flag Resynced do internetu trafiła grywalna wersja gry. Według doniesień pliki zaczęły krążyć w sieci jeszcze przed oficjalnym debiutem, a w mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania prezentujące lokacje i elementy rozgrywki, których Ubisoft nie pokazał w swoich materiałach promocyjnych.

To kolejny przypadek w 2026 roku, gdy duża produkcja trafia do graczy przed planowaną premierą. Wcześniej podobny los spotkał między innymi Subnautica 2 oraz Forza Horizon 6, których pirackie wersje również pojawiły się przed debiutem.

GramTV przedstawia:

Według dostępnych informacji wyciek dotyczy wersji przeznaczonej dla Ubisoft Connect. Gra korzysta z zabezpieczenia Denuvo, jednak osoby zajmujące się analizą piractwa twierdzą, że zastosowano metodę pozwalającą ominąć system ochrony. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób pliki trafiły do sieci. Jedną z hipotez jest wyciek związany z egzemplarzami udostępnionymi mediom przed publikacją recenzji, choć nie przedstawiono na to żadnych dowodów. Ubisoft do tej pory koncentrował się na prezentowaniu zmian w oprawie graficznej oraz odświeżonych mechanik walki i eksploracji. Nadal nie ujawniono jednak wszystkich nowych misji ani dodatkowej zawartości przygotowanej na potrzeby remake'u, dlatego gracze chcący uniknąć spoilerów powinni zachować ostrożność podczas przeglądania mediów społecznościowych. Assassin's Creed Black Flag Resynced zadebiutuje oficjalnie 9 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Nowy gameplay z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jackdaw ponownie króluje na morzach