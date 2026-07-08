Zaloguj się lub Zarejestruj

Z okazji 60-lecia marki, Star Trek Online doczekał się kolejnego dużego rozszerzenia

Jakub Piwoński
2026/07/08 15:20
0
0

Wielka aktualizacja już dostępna.

Star Trek Online doczekał się kolejnego dużego rozszerzenia. Dodatek zatytułowany Undiscovered zadebiutował już na komputerach osobistych, a jego motywem przewodnim jest 60. rocznica powstania marki Star Trek. Gracze konsolowi będą musieli uzbroić się w cierpliwość – na PlayStation i Xboxie aktualizacja pojawi się 29 lipca.

Star Trek Online
Star Trek Online

Powrót do jednej z najbardziej kultowych historii Star Trek

Największą atrakcją dodatku jest całkowicie przebudowana kampania The Ultimate Klingon. Twórcy postanowili wrócić do wydarzeń z 2409 roku i od podstaw odtworzyć jeden z najbardziej lubianych wątków fabularnych w historii gry, wzbogacając go o współczesne rozwiązania oraz odświeżoną oprawę.

Nie zabrakło również dobrze znanych twarzy ze świata Star Trek. W nowych misjach usłyszymy ponownie Roberta Picardo, który raz jeszcze wciela się w Doktora znanego z serialu Star Trek: Voyager, a także Lisę LoCicero powracającą do roli porucznik Miral Paris.

Drugą dużą nowością są Deep Space Encounters, czyli gruntownie przebudowane starcia kosmiczne w kwadrantach Alfa, Beta i Delta. Od teraz misje generowane są proceduralnie, dzięki czemu każda wyprawa może zaoferować inny zestaw przeciwników, celów oraz wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Na najbardziej wytrwałych graczy czeka również nowy przeciwnik – B'vat. Pokonanie go pozwoli zdobyć potężny okręt K'Vort Temporal Flight Deck Raptor, który ma być jedną z najcenniejszych nagród dostępnych w dodatku. Undiscovered jest już dostępne na PC, natomiast premiera rozszerzenia na konsolach PlayStation i Xbox odbędzie się 29 lipca.

Przypomnijmy, że Star Trek Online to darmowa gra MMORPG osadzona w uniwersum Star Treka. Gra pozwala graczom objąć dowództwo nad własnym statkiem kosmicznym i eksplorować galaktykę. Produkcja od 2010 roku jest nieustannie rozwijana o nowe kampanie fabularne, frakcje i misje, w których regularnie pojawiają się aktorzy znani z filmów i seriali serii.

Tagi:

News
PC
dodatek
rozszerzenie
konsole
MMORPG
science fiction
Star Trek Online
SF
MMO
gra wideo
gra wieloosobowa
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112