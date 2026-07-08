Z okazji 60-lecia marki, Star Trek Online doczekał się kolejnego dużego rozszerzenia

Wielka aktualizacja już dostępna.

Star Trek Online doczekał się kolejnego dużego rozszerzenia. Dodatek zatytułowany Undiscovered zadebiutował już na komputerach osobistych, a jego motywem przewodnim jest 60. rocznica powstania marki Star Trek. Gracze konsolowi będą musieli uzbroić się w cierpliwość – na PlayStation i Xboxie aktualizacja pojawi się 29 lipca. Powrót do jednej z najbardziej kultowych historii Star Trek Największą atrakcją dodatku jest całkowicie przebudowana kampania The Ultimate Klingon. Twórcy postanowili wrócić do wydarzeń z 2409 roku i od podstaw odtworzyć jeden z najbardziej lubianych wątków fabularnych w historii gry, wzbogacając go o współczesne rozwiązania oraz odświeżoną oprawę.

Nie zabrakło również dobrze znanych twarzy ze świata Star Trek. W nowych misjach usłyszymy ponownie Roberta Picardo, który raz jeszcze wciela się w Doktora znanego z serialu Star Trek: Voyager, a także Lisę LoCicero powracającą do roli porucznik Miral Paris. Drugą dużą nowością są Deep Space Encounters, czyli gruntownie przebudowane starcia kosmiczne w kwadrantach Alfa, Beta i Delta. Od teraz misje generowane są proceduralnie, dzięki czemu każda wyprawa może zaoferować inny zestaw przeciwników, celów oraz wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Na najbardziej wytrwałych graczy czeka również nowy przeciwnik – B'vat. Pokonanie go pozwoli zdobyć potężny okręt K'Vort Temporal Flight Deck Raptor, który ma być jedną z najcenniejszych nagród dostępnych w dodatku. Undiscovered jest już dostępne na PC, natomiast premiera rozszerzenia na konsolach PlayStation i Xbox odbędzie się 29 lipca. Przypomnijmy, że Star Trek Online to darmowa gra MMORPG osadzona w uniwersum Star Treka. Gra pozwala graczom objąć dowództwo nad własnym statkiem kosmicznym i eksplorować galaktykę. Produkcja od 2010 roku jest nieustannie rozwijana o nowe kampanie fabularne, frakcje i misje, w których regularnie pojawiają się aktorzy znani z filmów i seriali serii.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









