Najlepszy Terminator wraca do kin. 35-lecie filmu będzie świętowane również w Polsce

Nadchodzi Dzień sądu, również w polskich kinach.

W lipcu mija 35 lat od premiery filmu Terminator 2: Dzień Sądu, czyli jednego z najważniejszych widowisk science fiction i jednego z najbardziej wpływowych filmów akcji w historii kina. Z tej okazji klasyk Jamesa Camerona ponownie trafi na wielki ekran. W Polsce produkcję będzie można oglądać od 28 sierpnia, a więc dzień przed symbolicznym Dniem Sądu, który w świecie filmu przypada na 29 sierpnia. Terminator 2: Dzień Sądu – film wraca do kin z okazji 35-lecia premiery Za globalną dystrybucję odpowiada StudioCanal, natomiast w Stanach Zjednoczonych firma współpracuje przy tym wydarzeniu z Fathom Entertainment oraz Rialto Pictures. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat, który po kinowym powrocie To właśnie miłość kontynuuje przywracanie widzom kultowych tytułów światowej kinematografii. Rocznicowy powrót Terminatora 2: Dnia Sądu obejmie wersję 4K, RealD 3D oraz formaty premium. Wykorzystana zostanie restauracja i konwersja 3D przygotowana przez StudioCanal w 2017 roku.

Terminator 2: Dzień Sądu zadebiutował w 1991 roku jako kontynuacja filmu Terminator z 1984 roku. Produkcja z Arnoldem Schwarzeneggerem, Lindą Hamilton, Edwardem Furlongiem i Robertem Patrickiem okazała się nie tylko ogromnym sukcesem artystycznym, ale również komercyjnym. Film pozostaje najbardziej dochodową odsłoną całej serii, z wynikiem przekraczającym 517 milionów dolarów w światowym box office. Widowisko Jamesa Camerona zdobyło cztery Oscary, między innymi za dźwięk, montaż efektów dźwiękowych, efekty specjalne oraz charakteryzację. Film otrzymał również wyjątkowo wysoką ocenę A+ w CinemaScore, co tylko potwierdziło skalę entuzjazmu widzów. Do dziś Terminator 2 uchodzi za produkcję, która na nowo zdefiniowała język kina akcji, łącząc spektakularne sceny pościgów i starć z przełomowymi efektami wizualnymi. W serwisie Rotten Tomatoes tytuł może pochwalić się wynikiem 95 procent pozytywnych ocen od krytyków oraz 90 procent od widzów.

GramTV przedstawia:

James Cameron podkreśla, że film od początku był tworzony z myślą o kinowej skali. Reżyser zaznacza, że dopracowana wersja 3D jest według niego najlepszym sposobem, aby ponownie przeżyć tę historię na dużym ekranie. Twórca pozwolił sobie również na żartobliwe przypomnienie zakończenia, zauważając, że po 35 latach można już zdradzić, iż bohaterowie wygrywają z superinteligencją sztucznej inteligencji. Jak dodał, taki przekaz nadziei może być dziś wyjątkowo potrzebny. Anna Marsh, CEO StudioCanal oraz Chief Content Officer CANAL+, zwraca uwagę, że ponowne wprowadzenie filmu do kin jest częścią szerszej strategii studia, opartej na restauracji i odkrywaniu klasyki kina dla nowych pokoleń. Przedstawicielka firmy podkreśla, że skala rocznicowej dystrybucji jest dla StudioCanal powodem do dużej satysfakcji. Ray Nutt, prezes Fathom Entertainment, przypomina natomiast, że Terminator 2: Dzień Sądu już w momencie premiery był w Stanach Zjednoczonych zjawiskiem kulturowym. Jego zdaniem film po 35 latach wciąż pozostaje intensywnym, efektownym widowiskiem, które powinno przemówić zarówno do widzów znających je z wcześniejszych seansów, jak i do osób, które dopiero zobaczą je po raz pierwszy. Nutt zwrócił uwagę na kultowe role Arnolda Schwarzeneggera i Lindy Hamilton, widowiskową oprawę dźwiękową i wizualną oraz obecność utworu „You Could Be Mine” zespołu Guns N’ Roses. Globalny powrót Terminatora 2: Dnia Sądu rozpocznie się pod koniec sierpnia. 27 sierpnia film trafi do kin w Niemczech, Ameryce Łacińskiej oraz Czechach. 28 sierpnia pojawi się w Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Polsce. 2 września produkcja wróci na ekrany we Francji, a 3 września w Australii, Nowej Zelandii, Holandii, Szwecji oraz na Węgrzech. Dzień później, 4 września, jubileuszowe pokazy rozpoczną się w Wielkiej Brytanii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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