Wycofana z kin nowość science fiction w pierwszym zwiastunie. Film jednak pojawi się, ale nie na dużym ekranie

Spin-off popularnej serii science fiction jednak trafi do widzów.

Uniwersum M3GAN nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, choć jego dalsza przyszłość może zależeć od wyników nowego filmu. SOULM8TE, czyli spin-off popularnego horroru o zabójczej lalce napędzanej sztuczną inteligencją, doczekał się pierwszego zwiastuna oraz nowej daty premiery. Produkcja trafi jednak nie do kin, a bezpośrednio na platformy cyfrowe. Debiut zaplanowano na 1 sierpnia 2026 roku. SOULM8TE – pierwszy zwiastun i data premiery spin-offu M3GAN To spora zmiana względem pierwotnych planów. SOULM8TE miał początkowo pojawić się w kinach 2 stycznia 2026 roku, a następnie premierę przesunięto o tydzień. W grudniu 2025 roku Universal całkowicie usunął jednak film z kalendarza premier. Według wcześniejszych doniesień studio miało szukać dla projektu nowego dystrybutora. Ostatecznie produkcja nadal ukaże się pod szyldem Universala, ale ominie tradycyjną dystrybucję kinową.

SOULM8TE reklamowany jest jako erotyczny thriller science fiction i ma zaprezentować nieco inne oblicze rozwijanego uniwersum. Fabuła skupia się na inżynierze, który po śmierci żony testuje dla firmy technologicznej nową towarzyszkę opartą na sztucznej inteligencji. Bohater próbuje uczynić z niej idealną bratnią duszę, lecz eksperyment szybko wymyka się spod kontroli i prowadzi do śmiertelnie niebezpiecznych konsekwencji. Nowy film ma być również pierwszą odsłoną serii z kategorią R. Oznacza to wyraźniejsze przesunięcie serr w stronę brutalniejszego, bardziej zmysłowego thrillera, choć twórcy nie zamierzają całkowicie rezygnować z elementów czarnego humoru. Zwiastun sugeruje jednak, że SOULM8TE będzie znacznie mniej komediowy niż M3GAN i mocniej postawi na napięcie, przemoc oraz niepokojącą relację człowieka z technologią. Decyzja o zmianie strategii premiery prawdopodobnie ma związek z wynikami M3GAN 2.0. Pierwsza część, wydana w styczniu 2023 roku, okazała się ogromnym sukcesem. Film, którego budżet wyniósł zaledwie 12 milionów dolarów, zarobił w kinach 181,8 miliona dolarów. Pomógł w tym nie tylko chwytliwy koncept opowieści o nadopiekuńczej lalce z AI, lecz także viralowa popularność scen tanecznych, które szybko podbiły TikToka i inne media społecznościowe.

GramTV przedstawia:

Kontynuacja nie powtórzyła jednak tego fenomenu. M3GAN 2.0 przesunięto z zimowego terminu na letnie okno premierowe, a sam film skręcił w stronę kina akcji kojarzącego się bardziej z Terminatorem 2 niż klasycznym horrorem. Efekt okazał się znacznie słabszy od oczekiwań. Produkcja zebrała bardziej mieszane opinie i zarobiła około 39 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 15 do 25 milionów dolarów. Reżyserka SOULM8TE, Kate Dolan, w rozmowie z Entertainment Weekly odniosła się do decyzji o premierze cyfrowej. Jak przyznała, jako twórczyni zawsze liczy się z marzeniem o dystrybucji kinowej, ale nie uważa, by domowy seans automatycznie odbierał filmowi wartość. Jako filmowiec kocham kino i zawsze ma się nadzieję na premierę kinową. Muszę jednak powiedzieć, że część moich ulubionych filmów, które naprawdę sprawiły, że zakochałam się w kinie, w większości zobaczyłam na ekranie telewizora, na różnych kanałach, na DVD albo VHS. Oglądanie ich w domu w żaden sposób nie umniejszyło mojego doświadczenia. Ten film ma swoją publiczność, niezależnie od tego, czy obejrzy go w domu, czy w kinie. SOULM8TE może więc okazać się dla marki M3GAN ważnym testem. Jeżeli produkcja znajdzie widzów w dystrybucji cyfrowej, Universal może otrzymać sygnał, że dla serii nadal istnieje przyszłość, choć być może w innym modelu niż klasyczna kinowa franczyza. Jeżeli jednak film nie przyciągnie wystarczającej uwagi, dalszy rozwój uniwersum stanie pod dużym znakiem zapytania. SOULM8TE zadebiutuje na platformach cyfrowych 1 sierpnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.