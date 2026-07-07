Nowa era Gwiezdnych wojen może zacząć się wcześniej, niż sądziliśmy. A Rey ma odegrać w tym kluczową rolę

Od dłuższego czasu wydawało się, że film o Rey i odbudowie Zakonu Jedi utknął w miejscu. Tymczasem pojawiły się nowe doniesienia, według których Lucasfilm może wprowadzić ten wątek znacznie wcześniej. Wszystko ma rozpocząć się już w nadchodzącym Star Wars: Starfighter. Ten film najwyraźniej otworzy nową erę kinowych Gwiezdnych wojen.

Star Wars: Starfighter z kluczowym wątkiem. Rey może wrócić wcześniej, niż przypuszczamy

Jak donosi serwis Making Star Wars, uznawany przez wielu fanów za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł przecieków dotyczących uniwersum, Star Wars: Starfighter ma stanowić fabularny wstęp do historii o Nowym Zakonie Jedi. Według tych informacji główny bohater, grany przez Ryana Goslinga, będzie musiał bezpiecznie dostarczyć młodego chłopca na planetę, na której odradza się nowy zakon szkolący przyszłych Jedi. To właśnie tam mają pojawić się padawani oraz nowa świątynia Jedi, będąca fundamentem odbudowy Zakonu po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie.