Najlepszy film science fiction 2026 roku hitem na Prime Video. Produkcja dopiero co zadebiutowała, a już podbiła platformę Amazona

W kinach też poradziła sobie bardzo dobrze.

Hollywood w ostatnich miesiącach pokazało, że nadal potrafi dostarczać ambitne, widowiskowe i emocjonalne science fiction. Szczególnie wyróżnia się Projekt Hail Mary, które właśnie trafiło na Prime Video i błyskawicznie stało się jednym z największych przebojów platformy. Projekt Hail Mary hitem na Amazon Prime Video Film Phila Lorda i Christophera Millera zadebiutował w kinach nieco ponad trzy miesiące temu, a jego wynik finansowy robi ogromne wrażenie. Produkcja zarobiła 680 milionów dolarów na całym świecie. Początkowo Projekt Hail Mary było dostępne w streamingu za pośrednictwem MGM+, ale teraz obraz można oglądać również na Prime Video. Według danych FlixPatrol tytuł zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród filmów dostępnych na platformie Amazona.

Sukces Projektu Hail Mary nie jest szczególnym zaskoczeniem, gdyż podczas kinowej dystrybucji film zbierał bardzo entuzjastyczne reakcje. Nie bez znaczenia jest fakt, że film Lorda i Millera łączy widowiskowość z nietypową, bardzo ludzką historią. Widzowie otrzymująopowieść o solarnych pasożytach, kosmicznej misji i naukowym zagrożeniu, a mimo to całość pozostaje zaskakująco przystępna, emocjonalna i pełna ciepła.

GramTV przedstawia:

Projekt Hail Mary działa tak dobrze także dlatego, że podobnie jak Marsjanin Andy’ego Weira, zekranizowany przez Ridleya Scotta, stawia w centrum zwykłego człowieka o niezwykłym umyśle. Nie jest to chłodny geniusz oderwany od emocji, lecz bohater wrzucony w sytuację skrajnie desperacką, który mimo wszystko zachowuje poczucie humoru, nadzieję i potrzebę kontaktu z drugim istnieniem. Właśnie dlatego postać grana przez Ryana Goslinga tak dobrze sprawdza się jako centralna postać. To niechętny bohater, który musi odnaleźć się w kompletnie obcym środowisku, a jednocześnie pozostaje kimś, komu łatwo kibicować.. Nic dziwnego, że po premierze na Prime Video produkcja natychmiast przyciągnęła uwagę widzów. W nadchodzących miesiącach do kin trafią jeszcze bardzo mocni kandydaci do tytułu największego widowiska roku, wśród nich Diuna 3 oraz Gwiazdozbiór psa. Projekt Hail Mary – recenzja filmu. Najlepsi kumple we wszechświecie

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.