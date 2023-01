Star Wars Jedi: Ocalały ocenione przez ESRB. Kolejne informacje o grze w sieci

Podczas The Game Awards 2022 poznaliśmy datę premiery Star Wars Jedi: Ocalały, a także mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameply trailer ze wspomnianej produkcji. Nieco później reżyser gry – Stig Asmussen – podzielił się kilkoma szczegółami na temat rozgrywki. Tymczasem kontynuacja przygód Cala Kestisa doczekała się klasyfikacji ze strony ESRB, dzięki czemu do sieci trafiło kilka dodatkowych informacji na temat tytułu.

Star Wars Jedi: Ocalały doczekało się klasyfikacji wiekowej ze strony ESRB

Star Wars Jedi: Ocalały – podobnie jak Star Wars Jedi: Upadły Zakon – otrzymało od Entertainment Software Rating Board, czyli amerykańsko-kanadyjska organizacja zajmującą się klasyfikacją wiekową gier wideo, kategorię „T”. Oznacza to, że w nadchodzącą produkcję studia Respawn Entertainment będą mogli zagrać już nastoletni gracze, co z pewnością nie spodoba się użytkownikom liczącym na nieco bardziej mroczną i krwawą opowieść.



Strona ESRB informuje, że w Star Wars Jedi: Ocalały wcielimy się w „wyjętego spod prawa” rycerza Jedi uciekającego przed Imperium Galaktycznym. Gracze znów odwiedzą różne planety i wykorzystają moce głównego bohatera zarówno podczas walki z oponentami, jak i podczas eksploracji poszczególnych lokacji.



W trakcie rozgrywki użytkownicy posłużą się mieczem świetlnym do „cięcia i rozbijania” m.in. obcych stworzeń, droidów oraz „humanoidalnych wrogów”. Starcia będą toczyć się w szybkim tempie i będą towarzyszyć im „okrzyki bólu, odgłosy uderzeń i duże eksplozje”. Nie zabraknie też animacji prezentujących przebijanej na wylot klatki piersiowej. Dodatkowo w grze będzie można usłyszeć łagodne wulgaryzmy.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutuje na rynku już 17 marca 2023 roku. Gra zmierza wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC oraz z zawartością Edycji Kolekcjonerskiej.