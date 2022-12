Star Wars Jedi: Ocalały – poznaliśmy więcej szczegółów na temat rozgrywki

Podczas The Game Awards mogliśmy podziwiać Star Wars Jedi: Ocalały na nowym trailerze. Twórcy zdradzili również datę premiery gry. Osoby wyglądające kontynuacji przygód Cal Kestisa z pewnością są żądne kolejnych szczegółów na temat rozgrywki. Mamy dla Was dobre informacje.

Co wiemy o Star Wars Jedi: Ocalały?

Redakcja portalu gameinformer.com miała okazję porozmawiać z jednym z członków Respawn Entertainment. Reżyser – Stig Asmussen – podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami. Wszystko wskazuje na to, że w kontynuacji Cal Kestis będzie sprawniej posługiwał się bronią. Od teraz będzie mógł walczyć wybierając pomiędzy pięcioma różnymi postawami bojowymi. Oczywiście, każdy ze styli będzie dedykowany innemu rodzajowi przeciwników, a odkrycie zależności spoczywa na barkach gracza.



Cal Kestis będzie potrafił posługiwać się dwoma broniami jednocześnie. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, by w jednej ręce dzierżyć miecz świetlny, a w drugiej blaster, co ma prezentować się dość efektownie. Sami twórcy przyznają, że Cal jest niekonwencjonalnym Jedi, dzięki czemu jego postać będzie pełna niespodzianek.

Cala Kestisa będzie wspierał Bode Akuna

Wiemy, że w trakcie przygody ponownie towarzyszyć będzie nam BD-1 i Cere Junda. Deweloperzy z Respawn Entertainment planują jednak wprowadzić do opowieści wiele nowych postaci. Jedną z nich będzie Bode Akuna. Jego i Cala ma łączyć naprawdę mocna więź. Według zapewnień reżysera mają być jak bracia, a ich charaktery pomimo różnic będą się wzajemnie uzupełniać.



W trakcie rozgrywki doczekamy się również wielu mechanik, które ułatwią eksplorację. Warto wspomnieć, że Cal będzie potrafił ujeżdżać różne kreatury. W grze nie zabraknie mechanik, które będą przywodzić na myśl rozwiązania znane z gatunku metroidvania. Trzeba przyznać, że nowości prezentują się naprawdę ciekawie, a sequel obiecuje znaczące ulepszenia względem Star Wars Jedi: Upadły zakon.



Przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Akcja kontynuacji przygód Cala Kestisa będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej części. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.