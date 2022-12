Star Wars Jedi: Ocalały z limitowaną Edycją Kolekcjonerską. Gratka dla fanów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na gali The Game Awards 2022 mieliśmy okazję zobaczyć Star Wars Jedi: Ocalały. W trakcie wydarzenia ujawniono dokładną datę premiery gry oraz zaprezentowano zwiastun z fragmentami rozgrywki. Okazuje się jednak, że to nie koniec interesujących informacji związanych z produkcją Respawn Entertainment. Do sieci trafiły bowiem szczegóły na temat Edycji Kolekcjonerskiej nadchodzącej kontynuacji przygód Cala Kestisa.

W Edycji Kolekcjonerskiej Star Wars Jedi: Ocalały znajdziemy rękojeść miecza świetlnego

Przygotowaniem kolekcjonerskiego wydania gry Star Wars Jedi: Ocalały – podobnie jak w przypadku Dead Space Remake – zajmie się firma Limited Run Games. Zestaw będzie jednak mocno limitowany, ponieważ do sprzedaży trafi zaledwie 4 tysiące egzemplarzy. Zawartość edycji powinna jednak przypaść do gustu wszystkim fanom Gwiezdnych wojen.



W zestawie znajdziemy bowiem fizyczną kopię gry Star Wars Jedi: Ocalały w edycji Deluxe na wybraną platformę, steelbook oraz zestaw przedmiotów kosmetycznych. Największą atrakcją Edycji Kolekcjonerskiej nadchodzącej produkcji studia Respawn Entertainment będzie jednak replika rękojeści miecza świetlnego Cala Kestisa („ostrze” ma być sprzedawane osobno) oraz magnetyczne pudełko, w którym będzie można przechowywać wspomniany gadżet.



Całość wyceniono na 299,99 dolarów (około 1335 złotych) zarówno w wersji na komputery osobiste, jak i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Ze względu na koszty przesyłki gracze z Polski będą musieli jednak przygotować się na wydatek rzędu ok. 540 dolarów (ponad 2400 złotych). Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Limited Run Games.



Zgodnie z zapowiedzią Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutuje na rynku 17 marca 2023 roku. Gra zmierza wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC.

