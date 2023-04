Star Wars Jedi: Ocalały bombardowane negatywnymi recenzjami na Steam. Reakcja graczy fatalna

Star Wars Jedi: Ocalały ma bardzo kiepski start . Na Steamie trwa zmasowane bombardowanie negatywnymi recenzjami. W dniu premiery tylko 34% z ponad 2000 recenzji było pozytywnych. Trend się utrzymuje, bo gracze są wściekli na EA za wydanie niedopracowanej gry , mającej ogromne problemy z wydajnością. W sumie premierę Ocalałego można porównać do marcowej porażki katastrofalnego portu The Last of Us Part One na PC, który trafił na Steam w marcu.

Nasza recenzja Star Wars Jedi: Ocalały

Sytuacja jest tak zła, że nie pomogły zapewnienia EA, że gra będzie poprawiana kolejnymi łatkami. Do tablicy został wywołany deweloper gry – firma Respawn – która wydała oświadczenie, zapewniając graczy, że „stan portu PC zostanie sprawdzony”.

Oczywiście Star Wars Jedi: Ocalały nie jest odosobnionym przypadkiem. Dołącza do długiej listy gier, w których wystąpiły problemy z wydajnością na PC, wydanych w tym roku. Mamy tu na przykład wspomniane już The Last of Us Part One, ale także Hogwarts Legacy, Returnal i Resident Evil 4 Remake. Wszystkie one napotykają na dokładnie te same problemy – kłopoty z wydajnością i ogromne problemy z zarządzaniem pamięcią kart graficznych.