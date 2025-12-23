Branża żegna legendę. Śmierć Vince’a Zampelli wstrząsnęła twórcami gier

Branża gier składa hołd człowiekowi, który zdefiniował nowoczesne gry akcji i stał za sukcesem takich marek jak Call of Duty czy Battlefield.

Wiadomość o nagłej śmierci Vince’a Zampelli wstrząsnęła całym środowiskiem twórców gier. Weteran branży, mający pięćdziesiąt pięć lat, zginął w wypadku samochodowym w niedzielę 21 grudnia. Zampella stał u podstaw sukcesów najpotężniejszych marek w historii strzelanek. Nie żyje Vince Zampella. Branża gier żegna legendę Call of Duty i Battlefield Jako współzałożyciel studia Infinity Ward odegrał kluczową rolę w narodzinach serii Call of Duty. Później, jako współtwórca Respawn Entertainment, nadzorował powstanie tak cenionych projektów jak Titanfall 2, hit Apex Legends oraz seria Star Wars Jedi. Od 2021 roku piastował stanowisko szefa marki Battlefield w strukturach Electronic Arts.

Odejście Zampelli wywołuje wstrząs w całej branży, a powiązane studia, przyjaciele oraz współpracownicy dzielą się pełnymi emocji wspomnieniami w mediach społecznościowych. W oświadczeniu opublikowanym na platformie Twitter zespół Respawn wyraził głęboki smutek z powodu tej tragedii. Studio opisało Zampellę jako „tytana i legendę branży”. Wczytywanie ramki mediów. Oficjalne konto Twitter franczyzy Battlefield opublikowało oświadczenie nazywające Zampellę kreatywnym liderem, którego praca ukształtowała pokolenia graczy i pomogła zdefiniować to, czym mogą być współczesne strzelanki i gry akcji. W dalszej części komunikatu możemy przeczytać, że choć jego wpływ wykraczał daleko poza jakąkolwiek pojedynczą grę czy studio, wszyscy będą pamiętać Vince'a za to, jak codziennie angażował się w pracę, ufając swoim zespołom, zachęcając do śmiałych pomysłów i wierząc w Battlefield oraz ludzi, którzy go tworzą. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Infinity Ward również oddało hołd Zampelli. Jako jeden z założycieli Infinity Ward i franczyzy Call of Duty zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w historii studia. Studio podkreśla, że jego spuścizna w zakresie tworzenia kultowych i trwałych dzieł rozrywkowych jest niezmierzona, a najgłębsze kondolencje kierowane są do rodziny i bliskich Vince'a w obliczu tej tragedii. Wczytywanie ramki mediów. Pojawiły się również bardziej osobiste wspomnienia od liderów branży, w tym od dyrektora Unity i byłego szefa Xboxа Larry'ego Major Nelsona Hryba, producenta wykonawczego xDefiant Marka Rubina, gospodarza The Game Awards Geoffa Keighleya oraz dyrektor Warframe Rebb Ford. Major Nelson opisał tę sytuację jako tragiczną, dodając że zawsze lubił pracować z Vincem. Rubin wyznał, że musiał przeczytać wiadomość o wypadku samochodowym wielokrotnie, zanim uwierzył w jej prawdziwość. Wspominał Zampellę jako niesamowitego mentora i przyjaciela, który będzie bardzo brakowało. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Keighley podkreślił, że Vince głęboko troszczył się o robienie właściwych rzeczy. Nawet pracując w dużych organizacjach konsekwentnie dążył do stawiania graczy na pierwszym miejscu, koncentrując się na doświadczeniu, rzemiośle i ludziach grających w gry. Ford określiła tę sytuację jako druzgocącą i wyraziła głęboki smutek w imieniu rodziny Vince'a Zampelli. Jego ścieżka kariery i wpływ na branżę były dla niej inspiracją do rozpoczęcia własnej działalności w branży gier, dlatego będzie głęboko opłakiwać jego stratę. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Przypomnijmy, że Vince Zampella miał 55 lat w chwili śmierci.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



