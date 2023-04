Kupujesz pudełkowe Star Wars Jedi: Ocalały? Zapomnij o graniu bez dostępu do internetu!

Jeśli kupujecie pudełkowe Star Wars Jedi: Ocalały zapomnijcie o graniu bez dostępu do internetu.

Niekoniecznie. Star Wars Jedi: Ocalały waży aż 155 GB i ten rozmiar przekracza oczywiście możliwości jednego fizycznego nośnika. Umieszczenie wszystkich tych danych na płytach, wymagałoby sześciu dwuwarstwowych płyt DVD lub czterech płyt Blu-ray. Z punktu widzenia wydawcy jest to nieopłacalne, bo znacznie wzrósłby koszt produkcji. Dlatego spora część danych gry będzie pobierana z sieci, co wyklucza możliwość grania bez dostępu do internetu. Pozostaje więc pytanie – czy takie wydanie wciąż spełnia definicję fizycznej, pudełkowej edycji?

Nie od dzisiaj wiadomo, że zainteresowanie graczy wersjami cyfrowymi rośnie z roku na rok. W 2020 roku liczba gier pobranych w edycjach cyfrowych, pierwszy raz w historii wyprzedziła sprzedaż odpowiedników w pudełkach. Oczywiście wciąż toczy się dyskusja nad wadami i zaletami obu rozwiązań, ale póki co zwolenników pudełek jest wielu. Dlatego czy powinno się ich pozbawiać możliwości uruchomienia zakupionej gry bez dociągania z internetu zawartości niezbędnej do działania? Aktualizacje i dodatki to już zupełnie inna historia.

Wielu wydawców nadal sprzedaje fizyczne kopie, a jedną z głównych korzyści płynących z posiadania dysku z grą jest to, że mamy ją na własność. W przypadku wydań cyfrowych jesteśmy narażeni na rozmaite decyzje dystrybutorów, włącznie z zakończeniem dostępności określonego tytułu. Pozostaje jeszcze kwestia rynku wtórnego, który z oczywistych względów nie interesuje wydawców, ale dla wielu grających jest zdecydowaną zachętą do zakupu gry, którą mogą odsprzedać i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy.