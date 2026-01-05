Zaloguj się lub Zarejestruj

Stało się. Avatar 3, po zaledwie 18 dniach w kinach, dobił do 1 miliarda dolarów

Jakub Piwoński
2026/01/05 11:30
0
0

Co ciekawe, mimo pozornie błyskawicznego tempa, nowy Avatar przekroczył próg miliarda dolarów nieco wolniej niż poprzednie części serii.

Zmierzał w tym kierunku i dotarł do celu. Avatar: Ogień i popiół oficjalnie dołączył do elitarnego klubu miliarderów. Trzecia odsłona widowiskowej sagi Jamesa Camerona po 18 dniach od premiery przekroczyła 1 miliard dolarów światowych wpływów, potwierdzając, że marka Avatar wciąż pozostaje jedną z najpotężniejszych sił w kinie. Globalny wynik filmu wynosi obecnie około 1,08 mld dolarów, z czego 306 mln pochodzi z rynku amerykańskiego, a ponad 770 mln z rynków międzynarodowych.

Avatar 3
Avatar 3

Avatar 3 z miliardem dolarów na koncie. Jak na razie

Co ciekawe, mimo pozornie błyskawicznego tempa, nowy Avatar przekroczył próg miliarda dolarów nieco wolniej niż poprzednie części serii. Avatar z 2009 roku potrzebował 17 dni, a Avatar: Istota wody zaledwie 14. Oba filmy ostatecznie zapisały się w historii kina jako absolutni rekordziści – pierwszy zarobił 2,9 mld dolarów, drugi 2,3 mld. Pytanie, czy Ogień i popiół pójdzie ich śladem, pozostaje otwarte, jest jednak na bardzo dobrej drodze. Kluczowa będzie tu widownia zagraniczna, która już teraz odpowiada za zdecydowaną większość zysków.

GramTV przedstawia:

Najlepiej radzącymi sobie rynkami poza USA są Chiny (138 mln dolarów), Francja (81 mln), Niemcy (64 mln) oraz Korea Południowa (44 mln). To właśnie międzynarodowa publiczność może zdecydować, czy trzecia część zbliży się do granicy 2 miliardów dolarów.

Avatar: Ogień i popiół to jednocześnie trzeci film Disneya w 2025 roku, który przekroczył miliard dolarów, po Lilo i Stich oraz Zwierzogrodzie 2. Dla Jamesa Camerona z kolei to już czwarty film w karierze, który osiągnął ten finansowy kamień milowy – i kolejny dowód na to, że jego filmowe wizje wciąż przyciągają tłumy do kin.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/avatar-fire-and-ash-1-billion-benchmark-james-cameron-1236618729/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Avatar
James Cameron
Avatar 3
Avatar: Ogień i popiół
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112