Stało się. Avatar 3, po zaledwie 18 dniach w kinach, dobił do 1 miliarda dolarów

Zmierzał w tym kierunku i dotarł do celu. Avatar: Ogień i popiół oficjalnie dołączył do elitarnego klubu miliarderów. Trzecia odsłona widowiskowej sagi Jamesa Camerona po 18 dniach od premiery przekroczyła 1 miliard dolarów światowych wpływów, potwierdzając, że marka Avatar wciąż pozostaje jedną z najpotężniejszych sił w kinie. Globalny wynik filmu wynosi obecnie około 1,08 mld dolarów, z czego 306 mln pochodzi z rynku amerykańskiego, a ponad 770 mln z rynków międzynarodowych.

Avatar 3 z miliardem dolarów na koncie. Jak na razie

Co ciekawe, mimo pozornie błyskawicznego tempa, nowy Avatar przekroczył próg miliarda dolarów nieco wolniej niż poprzednie części serii. Avatar z 2009 roku potrzebował 17 dni, a Avatar: Istota wody zaledwie 14. Oba filmy ostatecznie zapisały się w historii kina jako absolutni rekordziści – pierwszy zarobił 2,9 mld dolarów, drugi 2,3 mld. Pytanie, czy Ogień i popiół pójdzie ich śladem, pozostaje otwarte, jest jednak na bardzo dobrej drodze. Kluczowa będzie tu widownia zagraniczna, która już teraz odpowiada za zdecydowaną większość zysków.