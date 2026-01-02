Disney z rekordem na koniec roku. Zwierzogród 2 najbardziej dochodową oryginalną animacją w historii studia

Można się było spodziewać sukcesu, ale takie rekordu już trudniej. Ręcę same składają się do oklasków.

Końcówka roku przyniosła Disneyowi powód do świętowania – i to mimo wyjątkowo nierównego ostatnich miesięcy. Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem rozczarowania po głośnej klapie Śnieżki, ale lato pozwoliło studiu złapać oddech dzięki sukcesowi Lilo i Stitcha. Teraz jednak Disney zamyka rok w wielkim stylu za sprawą animacji, która przechodzi do historii.

Zwierzogród 2 ogromnym sukcesem Disneya

Zwierzogród 2 oficjalnie został najbardziej dochodowym filmem animowanym w całej historii Walt Disney Pictures. Kontynuacja przygód Judy Hopps i Nicka Wilde’a przekroczyła 1,46 miliarda dolarów globalnego box office’u, przebijając dotychczasowy rekord należący do Krainy lodu 2. Co istotne, wynik ten wciąż może rosnąć – film nadal jest obecny w kinach na wielu rynkach. Co prawda większy wynik ma W głowie się nie mieści 2, ale to nie jest oryginalna animacja Disneya, bo produkcją zajęło się tu studio Pixar (należące do Disneya).