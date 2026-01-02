Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney z rekordem na koniec roku. Zwierzogród 2 najbardziej dochodową oryginalną animacją w historii studia

Jakub Piwoński
2026/01/02 10:30
Można się było spodziewać sukcesu, ale takie rekordu już trudniej. Ręcę same składają się do oklasków.

Końcówka roku przyniosła Disneyowi powód do świętowania – i to mimo wyjątkowo nierównego ostatnich miesięcy. Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem rozczarowania po głośnej klapie Śnieżki, ale lato pozwoliło studiu złapać oddech dzięki sukcesowi Lilo i Stitcha. Teraz jednak Disney zamyka rok w wielkim stylu za sprawą animacji, która przechodzi do historii.

Zwierzogród 2
Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 ogromnym sukcesem Disneya

Zwierzogród 2 oficjalnie został najbardziej dochodowym filmem animowanym w całej historii Walt Disney Pictures. Kontynuacja przygód Judy Hopps i Nicka Wilde’a przekroczyła 1,46 miliarda dolarów globalnego box office’u, przebijając dotychczasowy rekord należący do Krainy lodu 2. Co istotne, wynik ten wciąż może rosnąć – film nadal jest obecny w kinach na wielu rynkach. Co prawda większy wynik ma W głowie się nie mieści 2, ale to nie jest oryginalna animacja Disneya, bo produkcją zajęło się tu studio Pixar (należące do Disneya).

Disney potwierdza tym samym swoją niezwykłą skuteczność w rozwijaniu marek. Zwierzogród okazał się najmocniejszym animowanym IP studia. Sequel błyskawicznie przyciągnął widzów na całym świecie, osiągając miliard dolarów w rekordowym tempie i notując znakomite wyniki także poza USA – w tym wypadku to Azja okazała się wyjątkowo wdzięcznym terenem.

Dla Disneya to nie tylko finansowy rekord, ale też symboliczna rehabilitacja po problematycznym początku roku. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy studio wciąż potrafi dostarczać globalne hity animowane, Zwierzogród 2 właśnie je rozwiał. A warto dodać, że trwa właśnie triumfalny pochód trzeciego Avatara przez kina, co także musi cieszyć decydentów Disneya.

Źródło:https://www.reuters.com/business/media-telecom/zootopia-2-breaks-record-become-top-grossing-disney-animation-film-2025-12-31/

Popkultura
Disney
sequel
film animowany
Zwierzogród 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




