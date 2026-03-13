Szykowany był wielki powrót w Obcy: Romulus 2. Ridley Scott zablokował ponowne pojawienie się kultowej postaci

Fede Alvarez nie wróci na stołek reżyserski drugiej części Obcego: Romulusa. Twórca pozostanie zaangażowany w postanie nowego filmu jako producent i scenarzysta, ale według ostatnich doniesień, to twórca prequela Cichego miejsca ma wyreżyserować kontynuację. Teraz do sieci trafiły informacje planach na film i sporze między Alvarezem a Ridleyem Scottem dotyczącym kształtu historii i powrotu jednego z bohaterów z poprzednich produkcji o Ksenomorfach.
Obcy: Romulus 2 – były plany na powrót Davida, granego przez Michaela Fassbendera
Wcześniej pojawiały się spekulacje sugerujące, że Alvarez mógł zrezygnować z pracy nad Obcym: Romulusem 2 z powodu odejścia Davida Jonssona, który nie był zainteresowany ponownym zagraniem androida Andy’ego. Według części źródeł bohater miał odgrywać kluczową rolę w planowanej kontynuacji. Nowe informacje wskazują jednak na inny powód decyzji reżysera. Zaufany insider znany jako ViewerAnon, twierdzi, że prawdziwą przyczyną była różnica zdań między Alvarezem a Scottem dotycząca powrotu jednej z postaci znanych z wcześniejszych odsłon serii.
Według przecieków reżyser chciał przywrócić do historii androida Davida, granego przez Michaela Fassbendera, którego widzowie poznali w filmach Prometeuszu i był obecny również w Obcym: Przymierzu:
Ciekawi mnie, kiedy poznamy prawdziwą historię, ale słyszałem, że między Fede a Ridleyem dochodziło do wielu spięć i to właśnie doprowadziło do odejścia reżysera.
Zaufana osoba powiedziała mi, że Fede chciał sprowadzić z powrotem Fassbendera jako Davida, a Ridley stanowczo to zablokował – twierdzi insider.
GramTV przedstawia:
Postać Davida po raz pierwszy pojawiła się w Prometeuszu jako android stworzony przez Petera Weylanda. Maszyna wyróżniała się zdolnościami wykraczającymi poza standardowe modele. Oprócz wysokiej inteligencji posiadała również rozwiniętą kreatywność oraz zdolność do odczuwania emocji.
W trakcie wydarzeń przedstawionych w filmie android był członkiem załogi statku USCSS Prometheus wysłanego na księżyc LV-223. Po katastrofalnej misji ocalał razem z dr Elizabeth Shaw. Później trafił na tak zwaną Planetę 4, gdzie przez wiele lat prowadził eksperymenty genetyczne z wykorzystaniem tajemniczego mutagenu i próbował stworzyć idealną formę życia.
Historia bohatera nie została jednak definitywnie zamknięta. Prequele serii nie osiągnęły spektakularnych wyników finansowych, przez co Ridley Scott nie zrealizował planowanego domknięcia wątku Davida ani pełnego wyjaśnienia pochodzenia Ksenomorfów.