Szykowany był wielki powrót w Obcy: Romulus 2. Ridley Scott zablokował ponowne pojawienie się kultowej postaci

Fede Alvarez nie wróci na stołek reżyserski drugiej części Obcego: Romulusa. Twórca pozostanie zaangażowany w postanie nowego filmu jako producent i scenarzysta, ale według ostatnich doniesień, to twórca prequela Cichego miejsca ma wyreżyserować kontynuację. Teraz do sieci trafiły informacje planach na film i sporze między Alvarezem a Ridleyem Scottem dotyczącym kształtu historii i powrotu jednego z bohaterów z poprzednich produkcji o Ksenomorfach.

Obcy: Romulus 2 – były plany na powrót Davida, granego przez Michaela Fassbendera

Wcześniej pojawiały się spekulacje sugerujące, że Alvarez mógł zrezygnować z pracy nad Obcym: Romulusem 2 z powodu odejścia Davida Jonssona, który nie był zainteresowany ponownym zagraniem androida Andy’ego. Według części źródeł bohater miał odgrywać kluczową rolę w planowanej kontynuacji. Nowe informacje wskazują jednak na inny powód decyzji reżysera. Zaufany insider znany jako ViewerAnon, twierdzi, że prawdziwą przyczyną była różnica zdań między Alvarezem a Scottem dotycząca powrotu jednej z postaci znanych z wcześniejszych odsłon serii.