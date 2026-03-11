Ekranizacja bestsellerowej serii science fiction nie powstanie. Skasowano projekt po kilku latach pracy

Może w przyszłości powstanie z tego jakaś adaptacja.

Fani cyklu Czerwony świt autorstwa Pierce’a Browna muszą pogodzić się z rozczarowującym informacjami o planowanej ekranizacji. Autor potwierdził, że przygotowywana od kilku lat serialowa adaptacja jego bestsellerowej serii science fiction ostatecznie nie powstanie w planowanej formie. Projekt, nad którym pracowano przez ostatnie lata, zakończył się na wczesnym etapie prac. Czerwony świt – serialowa adaptacja bestsellerowego science fiction nie powstanie Pierwsza powieść z cyklu Czerwony świt zadebiutowała w 2014 roku i szybko trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Sukces książki zapoczątkował jedną z najgłośniejszych współczesnych serii science fiction. Do tej pory ukazało się sześć powieści oraz trzy komiksy osadzone w tym uniwersum, a siódmy tom jest w przygotowaniu.

Naturalną konsekwencją popularności serii były próby przeniesienia historii na ekran. Brown już w 2018 roku pracował nad koncepcją serialu, a kilka lat później pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony jednej z dużych platform streamingowych. Niestety projekt nigdy nie wyszedł poza fazę wczesnego rozwoju. W jednym z ostatnich wywiadów autor przyznał, że serial był rozwijany przez długi czas, lecz nie udało się doprowadzić go do etapu produkcji. Jak wyjaśnił, w branży filmowej większość projektów zatrzymuje się właśnie na wczesnym etapie prac. W tym przypadku twórcom nie udało się przekonać swoich partnerów, aby rozpocząć realizację projektu.

Brown zdradził również, że w ciągu dwunastu lat od premiery pierwszej książki próbował trzykrotnie doprowadzić do powstania ekranizacji swojej serii. Za każdym razem projekty zatrzymywały się jednak na etapie rozwoju. Historia przedstawiona w Czerwonym świecie wydawała się idealnym materiałem na widowiskową produkcję science fiction. Akcja cyklu rozgrywa się w odległej przyszłości, w społeczeństwie opartym na rygorystycznym systemie klasowym funkcjonującym na Marsie. Głównym bohaterem jest Darrow, który odkrywa prawdę o świecie, w którym żyje, i rozpoczyna walkę mającą doprowadzić do rewolucji. Mimo anulowania serialu autor podkreśla, że uniwersum Red Rising wciąż może doczekać się nowej adaptacji. Według Browna trwają rozmowy dotyczące innego projektu aktorskiego osadzonego w tym świecie, choć szczegóły nie są jeszcze znane.

