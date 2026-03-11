Zaloguj się lub Zarejestruj

Ekranizacja bestsellerowej serii science fiction nie powstanie. Skasowano projekt po kilku latach pracy

Radosław Krajewski
2026/03/11 18:30
Może w przyszłości powstanie z tego jakaś adaptacja.

Fani cyklu Czerwony świt autorstwa Pierce’a Browna muszą pogodzić się z rozczarowującym informacjami o planowanej ekranizacji. Autor potwierdził, że przygotowywana od kilku lat serialowa adaptacja jego bestsellerowej serii science fiction ostatecznie nie powstanie w planowanej formie. Projekt, nad którym pracowano przez ostatnie lata, zakończył się na wczesnym etapie prac.

Czerwony świt

Czerwony świt – serialowa adaptacja bestsellerowego science fiction nie powstanie

Pierwsza powieść z cyklu Czerwony świt zadebiutowała w 2014 roku i szybko trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Sukces książki zapoczątkował jedną z najgłośniejszych współczesnych serii science fiction. Do tej pory ukazało się sześć powieści oraz trzy komiksy osadzone w tym uniwersum, a siódmy tom jest w przygotowaniu.

Naturalną konsekwencją popularności serii były próby przeniesienia historii na ekran. Brown już w 2018 roku pracował nad koncepcją serialu, a kilka lat później pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony jednej z dużych platform streamingowych. Niestety projekt nigdy nie wyszedł poza fazę wczesnego rozwoju.

W jednym z ostatnich wywiadów autor przyznał, że serial był rozwijany przez długi czas, lecz nie udało się doprowadzić go do etapu produkcji. Jak wyjaśnił, w branży filmowej większość projektów zatrzymuje się właśnie na wczesnym etapie prac. W tym przypadku twórcom nie udało się przekonać swoich partnerów, aby rozpocząć realizację projektu.

GramTV przedstawia:

Brown zdradził również, że w ciągu dwunastu lat od premiery pierwszej książki próbował trzykrotnie doprowadzić do powstania ekranizacji swojej serii. Za każdym razem projekty zatrzymywały się jednak na etapie rozwoju.

Historia przedstawiona w Czerwonym świecie wydawała się idealnym materiałem na widowiskową produkcję science fiction. Akcja cyklu rozgrywa się w odległej przyszłości, w społeczeństwie opartym na rygorystycznym systemie klasowym funkcjonującym na Marsie. Głównym bohaterem jest Darrow, który odkrywa prawdę o świecie, w którym żyje, i rozpoczyna walkę mającą doprowadzić do rewolucji.

Mimo anulowania serialu autor podkreśla, że uniwersum Red Rising wciąż może doczekać się nowej adaptacji. Według Browna trwają rozmowy dotyczące innego projektu aktorskiego osadzonego w tym świecie, choć szczegóły nie są jeszcze znane.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/a-sci-fi-masterpieces-journey-to-television-has-officially-been-cancelled-and-fans-have-waited-12-years/

Popkultura
książka
serial
skasowany projekt
science fiction
ekranizacja
anulowany
sci-fi
Red Rising
skasowany serial
Czerwony świt
Pierce Brown
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

