Minął tydzień od premiery, a Avatar 3 ma już pół miliarda dolarów na koncie

Jakub Piwoński
2025/12/27 15:30
Przy takim tempie zarabiania możemy być pewni, że film zarobi krocie.

Minął tydzień od premiery, a Avatar: Ogień i popiół już przekroczył pół miliarda dolarów przychodu na całym świecie. Film Jamesa Camerona, kontynuacja kultowej sagi osadzonej w świecie Pandory, po raz kolejny pokazuje siłę swojej marki. W czwartek produkcja zarobiła 24 miliony dolarów w samych Stanach Zjednoczonych i zmierza ku czterodniowemu weekendowi z przychodami około 90 milionów dolarów, co oznacza spadek zaledwie o 15% w porównaniu z premierowym weekendem. Przypomnijmy, że budżet filmu wynosił około 400 mln dolarów.

Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół

Avatar 3 błyskawicznie podbija box office

Ogień i popiół opowiada o dalszych losach Jake’a Sully’ego i Neytiri, którzy muszą zmierzyć się z nowymi zagrożeniami dla Pandory, jednocześnie odkrywając tajemnice ognia i wody, które zmieniają oblicze ich świata. W obsadzie ponownie podziwiamy Sam Worthingtona, Zoë Saldañę, Sigourney Weaver, a także nowych bohaterów granych przez Kate Winslet i C.C.H. Poundera. Film łączy epicką przygodę z efektami specjalnymi, które stały się wizytówką serii.

Wcześniej informowaliśmy, że przyszłość serii będzie uzależniona od wyników finansowych trzeciej części. Teraz, gdy przychody przekroczyły pół miliarda dolarów w tydzień, trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż kontynuacja sagi. Zielone światło dla Avatara 4 wydaje się niemal pewne, ale jeszcze poczekajmy na rozwój sytuacji. Disney nie może jednak zlekceważyć tych wyników.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/24/avatar-fire-ash-to-drop-only-38-on-second-weekend

Tagi:

Popkultura
James Cameron
Avatar 3
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Ogień i popiół
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

