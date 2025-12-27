Minął tydzień od premiery, a Avatar 3 ma już pół miliarda dolarów na koncie

Minął tydzień od premiery, a Avatar: Ogień i popiół już przekroczył pół miliarda dolarów przychodu na całym świecie. Film Jamesa Camerona, kontynuacja kultowej sagi osadzonej w świecie Pandory, po raz kolejny pokazuje siłę swojej marki. W czwartek produkcja zarobiła 24 miliony dolarów w samych Stanach Zjednoczonych i zmierza ku czterodniowemu weekendowi z przychodami około 90 milionów dolarów, co oznacza spadek zaledwie o 15% w porównaniu z premierowym weekendem. Przypomnijmy, że budżet filmu wynosił około 400 mln dolarów.

Avatar 3 błyskawicznie podbija box office

Ogień i popiół opowiada o dalszych losach Jake’a Sully’ego i Neytiri, którzy muszą zmierzyć się z nowymi zagrożeniami dla Pandory, jednocześnie odkrywając tajemnice ognia i wody, które zmieniają oblicze ich świata. W obsadzie ponownie podziwiamy Sam Worthingtona, Zoë Saldañę, Sigourney Weaver, a także nowych bohaterów granych przez Kate Winslet i C.C.H. Poundera. Film łączy epicką przygodę z efektami specjalnymi, które stały się wizytówką serii.