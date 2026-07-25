Mamy datę premiery God of War Laufey. Twórcy pracują równolegle nad kolejną grą z serii

Podczas San Diego Comic-Con 2026 poznaliśmy datę premiery gry God of War Laufey.
Podczas San Diego Comic-Con 2026, PlayStatopm oficjalnie potwierdziło, kiedy dokładnie God of War Laufey trafi na konsolę PlayStation 5. To kolejny duży rozdział w historii jednej z najważniejszych marek PlayStation i jednocześnie pierwszy, w którym Kratos nie jest głównym protagonistą. Gracze po raz pierwszy pokierują Laufey, znaną dotąd jako żona Kratosa i matka Atreusa.
Znamy datę premiery God of War Laufey
PlayStation udostępniło również zwiastun z datą premiery na swoim oficjalnym koncie w serwisie X, potwierdzając wcześniejsze przecieki. Miesiąc temu Jason Schreier jako pierwszy informował, że gra może zadebiutować już w lutym. Na początku lipca Sony Santa Monica potwierdziło rok 2027, a teraz znamy już dokładny dzień premiery. Zatem w God of War Laufey zagramy 16 lutego 2027 roku na konsoli PlaySation 5.
Produkcja została ujawniona podczas State of Play w czerwcu 2026, gdzie zaprezentowano pierwszy gameplay. Główna aktorka, Deborah Ann Woll, zdradziła, że propozycję udziału w projekcie otrzymała niemal dekadę temu, jeszcze w 2018 roku, czyli w roku premiery God of War na PS4. Dziewięć lat później gracze będą mogli wcielić się w Laufey i poznać jej własną historię, co dość mocno podzieliło fanów serii. Jedni nie mają z tym problemu i cieszą się nową perspektywą, inni dostrzegają, że Bóg Wojny powinien być o Bogu Wojny, a jeszcze inni nie mieliby nic przeciwko, gdyby gra nie była główną odsłoną serii, a jakimś spin-offem.
GramTV przedstawia:
To jednak nie koniec, ponieważ podczas tego Comic-Conu ujawniono również, że kolejna odsłona God of War z Kratosem w roli głównej powstaje równolegle i będzie bezpośrednio powiązana z wydarzeniami z God of War Laufey.
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