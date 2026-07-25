Mamy datę premiery God of War Laufey. Twórcy pracują równolegle nad kolejną grą z serii

Podczas San Diego Comic-Con 2026, PlayStatopm oficjalnie potwierdziło, kiedy dokładnie God of War Laufey trafi na konsolę PlayStation 5. To kolejny duży rozdział w historii jednej z najważniejszych marek PlayStation i jednocześnie pierwszy, w którym Kratos nie jest głównym protagonistą. Gracze po raz pierwszy pokierują Laufey, znaną dotąd jako żona Kratosa i matka Atreusa.

Znamy datę premiery God of War Laufey

PlayStation udostępniło również zwiastun z datą premiery na swoim oficjalnym koncie w serwisie X, potwierdzając wcześniejsze przecieki. Miesiąc temu Jason Schreier jako pierwszy informował, że gra może zadebiutować już w lutym. Na początku lipca Sony Santa Monica potwierdziło rok 2027, a teraz znamy już dokładny dzień premiery. Zatem w God of War Laufey zagramy 16 lutego 2027 roku na konsoli PlaySation 5.