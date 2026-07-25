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Mamy datę premiery God of War Laufey. Twórcy pracują równolegle nad kolejną grą z serii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 12:00
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Podczas San Diego Comic-Con 2026 poznaliśmy datę premiery gry God of War Laufey.

Podczas San Diego Comic-Con 2026, PlayStatopm oficjalnie potwierdziło, kiedy dokładnie God of War Laufey trafi na konsolę PlayStation 5. To kolejny duży rozdział w historii jednej z najważniejszych marek PlayStation i jednocześnie pierwszy, w którym Kratos nie jest głównym protagonistą. Gracze po raz pierwszy pokierują Laufey, znaną dotąd jako żona Kratosa i matka Atreusa.

God of War Laufey
God of War Laufey

Znamy datę premiery God of War Laufey

PlayStation udostępniło również zwiastun z datą premiery na swoim oficjalnym koncie w serwisie X, potwierdzając wcześniejsze przecieki. Miesiąc temu Jason Schreier jako pierwszy informował, że gra może zadebiutować już w lutym. Na początku lipca Sony Santa Monica potwierdziło rok 2027, a teraz znamy już dokładny dzień premiery. Zatem w God of War Laufey zagramy 16 lutego 2027 roku na konsoli PlaySation 5.

Produkcja została ujawniona podczas State of Play w czerwcu 2026, gdzie zaprezentowano pierwszy gameplay. Główna aktorka, Deborah Ann Woll, zdradziła, że propozycję udziału w projekcie otrzymała niemal dekadę temu, jeszcze w 2018 roku, czyli w roku premiery God of War na PS4. Dziewięć lat później gracze będą mogli wcielić się w Laufey i poznać jej własną historię, co dość mocno podzieliło fanów serii. Jedni nie mają z tym problemu i cieszą się nową perspektywą, inni dostrzegają, że Bóg Wojny powinien być o Bogu Wojny, a jeszcze inni nie mieliby nic przeciwko, gdyby gra nie była główną odsłoną serii, a jakimś spin-offem.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec, ponieważ podczas tego Comic-Conu ujawniono również, że kolejna odsłona God of War z Kratosem w roli głównej powstaje równolegle i będzie bezpośrednio powiązana z wydarzeniami z God of War Laufey.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/sony-reveals-god-of-war-laufey-release-date/

Tagi:

News
data premiery
Sony
gra akcji
PlayStation
God of War
mitologia
God of War Laufey
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112