Split Fiction z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Użytkownicy komputerów osobistych mogą sprawdzić, czy ich sprzęt poradzi sobie z nadchodzącą produkcją It Takes Two.

Na The Game Awards 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Split Fiction, czyli kolejnej gry stworzonej z myślą o rozgrywce w trybie kooperacji od Hazelight Studios. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje w I. kwartale 2025 roku, a tymczasem w sieci pojawiły się kolejne warte uwagi szczegóły. Twórcy It Takes Two ujawnili bowiem oficjalne wymagania sprzętowe swojej nowej produkcji.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe Split Fiction na PC

Na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Split Fiction. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli na rozgrywkę w Full HD i 30 klatkach na sekundę. Gracze, którzy sprostają zalecanym wymaganiom, będą natomiast mogli cieszyć się rozdzielczością 1440p i płynnością animacji na poziomie 60 FPS-ów.