Split Fiction z milionem sprzedanych kopii w dwa dni od premiery. Hazelight dziękuje fanom za zainteresowanie grą

Kilka dni temu odbyła się premiera Split Fiction - nowej gry twórców It Takes Two i A Way Out. Jak już informowaliśmy, tytuł przeznaczony wyłącznie do rozgrywki w dwie osoby odniósł duży sukces, ciesząc się dobrym zdaniem zarówno wśród recenzentów, jak i fanów. Dziś dowiedzieliśmy się o imponujących wynikach sprzedaży produkcji od Hazelight.

Split Fiction - twórcy informują o imponujących statystykach

Według informacji podanych przez samych deweloperów w mediach społecznościowych, Split Fiction sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy już w dwa dni od premiery, czyli okresie 6-8 marca. Niestety nie mamy danych z każdego dnia, więc na następne wyniki będziemy musieli jeszcze poczekać. Możemy zakładać, że będą one jeszcze lepsze.