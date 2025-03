Split Fiction rozbiło bank. Gracze są zachwyceni nową produkcją od twórców It Takes Two

Hazelight Studios ponownie udowadnia, że jest mistrzem w tworzeniu gier kooperacyjnych. Ich najnowsza produkcja, Split Fiction, osiągnęła imponujący wynik ponad tysiąca miażdżąco pozytywnych recenzji na Steam. Co więcej, gra osiągnęła najwyższy rezultat na Metacriticu w 2025 roku do tej pory.

Split Fiction hitem na Steam

To już czwarta gra studia Hazelight, wydana po takich hitach jak It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons i A Way Out. Gracze i krytycy spodziewali się wysokiej jakości, ale tak entuzjastyczne przyjęcie to nadal imponujące osiągnięcie. Ostatnio rzadko się zdarza, aby pozytywne recenzje recenzentów tak dobrze współgrały z opinią samych graczy, co tylko uwypukla sukces Split Fiction.