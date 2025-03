Split Fiction zachwyciło krytyków. Szykuje się poważny kandydat do Gry Roku?

Już jutro w ręce graczy trafi Split Fitcion. Gra twórców It Takes Two zapowiada się naprawdę interesująco. W serwisie Metacritic widnieje średnia ocen 91/100 na podstawie 79 opinii.

Wśród ocen nie brakuje najwyższych not – 10/10. Według niektórych Split Fiction to „arcydzieło kooperacji” oferujące poruszającą historię i masę zabawy. Recenzenci wskazują na dopracowanie produkcji, a także brak nużących momentów. Pojawiają się głosy, że tytuł może stanowić poważną kandydaturę do miana Gry Roku.

Choć w dużej mierze Split Fiction spotkało się z zachwytami, część krytyków zwróciła uwagę na „przewidywalną i wadliwą fabułę”. Niektórzy uważają narrację za „jednowymiarową”, a dynamikę między bohaterkami za banalną. Takich głosów jest jednak zdecydowanie mniej, niż tych wyrażających się w superlatywach.

Recenzje Split Fiction

Gamereactor UK – 10/10

Push Square – 10/10

PC Games – 10/10

PSX Brasil – 10/10

Variety – 10/10

GAMINGbible – 10/10

ComicBook – 10/10

Checkpoint Gaming – 9,5/10

Gamers Heroes – 9,5/10

Everyeye.it – 9,5/10

Voxel – 9,5/10

Gram.pl – 9/10

GameSpew – 9/10

IGN – 9/10

Shacknews – 9/10

GamesRadar+ – 9/10

WellPlayed – 8,5/10

TheGamer – 8/10

VGC – 8/10

Wccftech – 8/10

PlayStation Universe – 8/10

Digital Trends – 7/10

GamingBolt – 7/10

Hardcore Gamer – 7/10