Pudełkowe Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 taniej aż o 54% w Media Markt

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących pudełkowych wydań na PS5. Horizon Zero Dawn Remastered zostało bowiem przecenione aż o 54% w sklepie Media Markt. To oznacza, że za produkt zapłacimy aż 114 zł mniej.
Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 tanio w Media Markt
W Media Markt znajdziemy teraz świetną ofertę na Horizon Zero Dawn Remastered. Gra w pudełku, przeznaczona na PlayStation 5, jest dostępna w obniżonej cenie. Zapłacimy jedyne 95,99 zł.
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) – 95,99 zł (zamiast 209,99 zł) w sklepie Media Markt
Horizon Zero Dawn jest wielokrotnie nagradzaną fabularną grą akcji, a ta zremasterowana edycja ożywia ukochane puszcze świata Aloy z jeszcze większym realizmem dzięki mocy i potencjałowi konsoli PlayStation 5. W odległej przyszłości Ziemią władają gigantyczne maszyny, a ludzkość żyje tylko w postaci rozdzielonych plemion, które zamieszkują porośnięte bujną roślinnością ruiny naszej dawnej cywilizacji.Chwyć za łuk i włócznię jako Aloy, młoda łowczyni maszyn, będąca wyrzutkiem swojego plemienia. Odkryj prawdę o tajemniczym świecie i swoim pochodzeniu – rozszyfruj zagadkę własnego przeznaczenia: jak ocalić Ziemię przed nadchodzącą zagładą.
