Pudełkowe Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 taniej aż o 54% w Media Markt

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących pudełkowych wydań na PS5. Horizon Zero Dawn Remastered zostało bowiem przecenione aż o 54% w sklepie Media Markt. To oznacza, że za produkt zapłacimy aż 114 zł mniej.

Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 tanio w Media Markt

W Media Markt znajdziemy teraz świetną ofertę na Horizon Zero Dawn Remastered. Gra w pudełku, przeznaczona na PlayStation 5, jest dostępna w obniżonej cenie. Zapłacimy jedyne 95,99 zł.

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) – 95,99 zł (zamiast 209,99 zł) w sklepie Media Markt