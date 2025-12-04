Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 taniej aż o 54% w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/12/04 17:00
Horizon Zero Dawn Remastered w pudełkowym wydaniu ponad połowę taniej.

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących pudełkowych wydań na PS5. Horizon Zero Dawn Remastered zostało bowiem przecenione aż o 54% w sklepie Media Markt. To oznacza, że za produkt zapłacimy aż 114 zł mniej.

Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 tanio w Media Markt

W Media Markt znajdziemy teraz świetną ofertę na Horizon Zero Dawn Remastered. Gra w pudełku, przeznaczona na PlayStation 5, jest dostępna w obniżonej cenie. Zapłacimy jedyne 95,99 zł.

Horizon Zero Dawn jest wielokrotnie nagradzaną fabularną grą akcji, a ta zremasterowana edycja ożywia ukochane puszcze świata Aloy z jeszcze większym realizmem dzięki mocy i potencjałowi konsoli PlayStation 5. W odległej przyszłości Ziemią władają gigantyczne maszyny, a ludzkość żyje tylko w postaci rozdzielonych plemion, które zamieszkują porośnięte bujną roślinnością ruiny naszej dawnej cywilizacji.
Chwyć za łuk i włócznię jako Aloy, młoda łowczyni maszyn, będąca wyrzutkiem swojego plemienia. Odkryj prawdę o tajemniczym świecie i swoim pochodzeniu – rozszyfruj zagadkę własnego przeznaczenia: jak ocalić Ziemię przed nadchodzącą zagładą.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

