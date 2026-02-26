Fani Assetto Corsa Rally mają powód do radości. Właśnie udostępniono łatkę z wyczekiwanymi zmianami

Grafika w grze stała się jeszcze piękniejsza.

Fani rajdów doczekali się jednej z najważniejszych aktualizacji w historii wczesnego dostępu Assetto Corsa Rally. Studio Supernova Games, we współpracy z Kunos Simulazioni, udostępniło właśnie wersję 0.3, która wprowadza do gry legendarne trasy i przełomowe rozwiązania technologiczne. Assetto Corsa Rally 0.3: Monte Carlo i dynamiczny śnieg już w grze Największą gwiazdą nowej aktualizacji jest w pełni laserowo skanowany Rajd Monte Carlo. Twórcy oddali w ręce graczy dwa ikoniczne odcinki specjalne, które wystawią na próbę umiejętności nawet najbardziej doświadczonych kierowców: Col de Turini (18 km): Legendarna górska trasa, znana z nieustannych zmian wysokości, technicznych nawrotów i zerowego marginesu na błąd.

Sisteron (13 km): Szybszy i bardziej płynny odcinek z szerokimi zakrętami, pozwalający na rozwijanie wysokich prędkości.

Update 0.3 wprowadza system Dynamic Weather, który pozwala na płynne zmiany warunków w trakcie jednego przejazdu. Po raz pierwszy w historii symulacji rajdowych zadebiutował Dynamic Snow – nawierzchnia może zmieniać się z suchego asfaltu w głęboki śnieg i z powrotem, co drastycznie wpływa na przyczepność i wymaga ciągłej adaptacji stylu jazdy. Do dyspozycji graczy oddano dwa skrajnie różne samochody, które pozwolą sprawdzić nowe trasy: SKODA Fabia RS Rally2 (2022): Nowoczesna bestia z napędem na cztery koła (AWD).

Lancia Fulvia Coupe HF (1970): Klasyk z napędem na przód (FWD), idealny do nauki precyzyjnego prowadzenia w trudnych warunkach.

Oba auta otrzymały dedykowane opony zimowe (w wersjach klasycznej oraz z kolcami).

Aktualizacja 0.3 to nie tylko nowa zawartość, ale też głębokie zmiany w „bebechach” symulatora. Przebudowano system przyczepności na wszystkich nawierzchniach oraz poprawiono Force Feedback (FFB). Wprowadzono nowe dźwięki silników dla dodanych aut oraz poprawiono odgłosy tarcia opon o asfalt i śnieg. Gracze korzystający z padów otrzymali nowe filtry sterowania, a posiadacze kierownic funkcję soft lock. Wraz z nową zawartością w grze pojawiło się 40 nowych wydarzeń w trybie ACR Events, co znacząco wydłuża czas zabawy w wersji Early Access. Niestety, system termicznej ewolucji opon został tymczasowo wyłączony, ponieważ twórcy pracują nad jego nową, bardziej zaawansowaną wersją, która ma zadebiutować w nadchodzących miesiącach.