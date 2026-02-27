Nintendo Switch 2 ma obecnie więcej ekskluzywów niż PS5 i Xbox razem wzięte

W 2026 roku to Nintendo rozdaje karty w temacie gier na wyłączność. Najnowsza konsola firmy, Nintendo Switch 2, w zaledwie siedem miesięcy od premiery doczekała się aż 11 pełnoprawnych tytułów ekskluzywnych. To wynik, którego nie może dziś przebić ani PlayStation 5, ani nawet Xbox Series X/S – nawet liczone razem. Taki rezultat ponownie rozpala dyskusję o znaczeniu wyłączności w branży gier.

Switch 2 i ekskluzywność

Wśród gier dostępnych wyłącznie na Switcha 2 znalazły się m.in. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Survival Kids, Drag x Drive, Chillin’ by the Fire, Fast Fusion, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Mario Kart World, Kirby Air Riders, Donkey Kong Bananza, Mario Tennis Fever oraz Tokyo Scramble. Co istotne, w zestawieniu nie uwzględniono zapowiedzianych produkcji ani remasterów. Mimo to tempo premier pozostaje imponujące jak na tak krótki staż konsoli na rynku.