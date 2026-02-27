Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2 ma obecnie więcej ekskluzywów niż PS5 i Xbox razem wzięte

Jakub Piwoński
2026/02/27 08:30
Czy przemawia to na korzyść „czerwonej” konsoli?

W 2026 roku to Nintendo rozdaje karty w temacie gier na wyłączność. Najnowsza konsola firmy, Nintendo Switch 2, w zaledwie siedem miesięcy od premiery doczekała się aż 11 pełnoprawnych tytułów ekskluzywnych. To wynik, którego nie może dziś przebić ani PlayStation 5, ani nawet Xbox Series X/S – nawet liczone razem. Taki rezultat ponownie rozpala dyskusję o znaczeniu wyłączności w branży gier.

Switch 2 i ekskluzywność

Wśród gier dostępnych wyłącznie na Switcha 2 znalazły się m.in. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Survival Kids, Drag x Drive, Chillin’ by the Fire, Fast Fusion, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Mario Kart World, Kirby Air Riders, Donkey Kong Bananza, Mario Tennis Fever oraz Tokyo Scramble. Co istotne, w zestawieniu nie uwzględniono zapowiedzianych produkcji ani remasterów. Mimo to tempo premier pozostaje imponujące jak na tak krótki staż konsoli na rynku.

Sytuacja konkurencji wygląda skromniej. W przypadku PS5 coraz trudniej mówić o „prawdziwych” ekskluzywach – wiele hitów trafia po czasie na PC. Z kolei strategia Xboxa całkowicie odchodzi od wyłączności – wszystkie gry z tej platformy debiutują równolegle na komputerach, a część z nich pojawia się także na konsolach Sony. To sprawia, że klasyczne rozumienie ekskluzywności zaczyna się w obecnej generacji wyraźnie zacierać.

Temat ekskluzywności wciąż jednak dzieli graczy. Jedni uważają, że to one napędzają sprzedaż sprzętu i budują tożsamość platform. Inni przekonują, że gry powinny być powszechnie dostępne niezależnie od urządzenia. Polityka Nintendo pozostaje jednak nieugięta – japoński gigant konsekwentnie stawia na tytuły dostępne wyłącznie w swoim ekosystemie. I jak pokazują liczby, na razie ta strategia przynosi efekty, wzmacniając pozycję firmy w trwającej generacji.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-switch-2-ps5-xbox-series-x-exclusive-games-list/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




