Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Nowe prezenty dla graczy

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza nową porcję darmowych gier w Epic Games Store. Tym razem sklep zaproponował swoim użytkownikom dwie nowe produkcje. Pierwszą z nich jest przygodówka Boxes: Lost Fragments z 2024 roku. Drugą darmową grą jest survival horror 2D My Night Job, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Obie gry dostępne będą do odebrania już o godzinie 17:00 czasu polskiego. Do tego czasu macie okazję zdobyć dwa prezenty z poprzedniego tygodnia. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Boxes: Lost Fragments – za darmo

Jako legendarny złodziej, Twoje kolejne zadanie sprowadza Cię do wielkiej i wystawnej posiadłości. Znajdziesz tam serię skrzyń-zagadek, które stworzono w nieznanym celu. Nagle uświadamiasz sobie, że to nie jest zwykły budynek, a ty już nie kontrolujesz tego, co się dzieje, a może nigdy nie kontrolowałeś. To, co powinno być szybką akcją, zmienia się w wyczerpującym staraniem o wolność i odpowiedzi. Zainspirowani przez enigmatyczną atmosferę, zawiłe maszyny oraz płynne sterowanie najlepszych gier w ucieczkę z pokoju, stworzyliśmy zróżnicowany zestaw oryginalnych zagadek, które poddadzą próbie Twoją determinację i zdolności podczas nawigowania przez tą tajemniczą i zniewalającą podróż. Każdy poziom jest piękny, unikalny i sprawie prawdziwą przyjemność z odkrywania.

My Night Job – za darmo

Ciemna noc, opuszczony dworek i zgraja potworów. Słowem, idealna robota. Gracze, korzystając z szerokiego wachlarza uzbrojenia, będą musieli uratować własną skórę, nauczyć się eskortowania ocalałych i obronić budynek przed agresorami. Do dyspozycji jest ponad 60 rodzajów broni, od wazonów i lamp podłogowych, po piły łańcuchowe, strzelby i wielgachne młoty! Jeśli potwory zdemolują zbyt wiele pomieszczeń lub gracz polegnie, zostanie po tobie tylko rubryka na tablicy wyników. REST IN PEACE! Dynamiczna i wciągająca rozgrywka, rywalizacja o jak najwyższe miejsce na tablicy wyników, klimat horrorów z lat 80. z dużą dawką oryginalnego humoru!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Return to Ash oraz pakiet dodatków STALCRAFT: X Starter Edition.