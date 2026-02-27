Alan Wake Remastered na PC z wielką aktualizacją – HDR od legendy programowania i techniczne nowości

Mimo że od premiery odświeżonej wersji pierwszej części przygód Alana Wake'a minęło już kilka lat, studio Remedy Entertainment sprawiło graczom ogromną niespodziankę, udostępniając patch, który wprowadza na PC pełne wsparcie dla technologii HDR oraz szereg usprawnień technicznych.

Alan Wake Remastered – nowości od Remedy

Najważniejszym punktem aktualizacji jest implementacja szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR), za którą odpowiada osobiście Filippo Tarpini – uznany programista grafiki w Remedy, znany w branży jako wielki orędownik i ekspert od poprawnego wdrażania HDR w grach wideo. Dzięki jego pracy, PC-towa wersja Alan Wake Remastered zyskała zupełnie nową głębię kolorów i kontrastu, co w tytule tak mocno opierającym się na walce światła z mrokiem ma kolosalne znaczenie dla klimatu. Oprócz doznań wizualnych, twórcy wprowadzili też wyczekiwaną funkcję pominięcia samouczka, co pozwoli weteranom serii na błyskawiczne wskoczenie w sam środek akcji bez konieczności powtarzania podstawowych instrukcji podczas kolejnych przejść gry.

