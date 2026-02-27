Zaloguj się lub Zarejestruj

Alan Wake Remastered na PC z wielką aktualizacją – HDR od legendy programowania i techniczne nowości

Mikołaj Berlik
2026/02/27 14:30
Filippo Tarpini pracował nad HDR.

Mimo że od premiery odświeżonej wersji pierwszej części przygód Alana Wake'a minęło już kilka lat, studio Remedy Entertainment sprawiło graczom ogromną niespodziankę, udostępniając patch, który wprowadza na PC pełne wsparcie dla technologii HDR oraz szereg usprawnień technicznych.

Alan Wake Remastered – nowości od Remedy

Najważniejszym punktem aktualizacji jest implementacja szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR), za którą odpowiada osobiście Filippo Tarpini – uznany programista grafiki w Remedy, znany w branży jako wielki orędownik i ekspert od poprawnego wdrażania HDR w grach wideo. Dzięki jego pracy, PC-towa wersja Alan Wake Remastered zyskała zupełnie nową głębię kolorów i kontrastu, co w tytule tak mocno opierającym się na walce światła z mrokiem ma kolosalne znaczenie dla klimatu. Oprócz doznań wizualnych, twórcy wprowadzili też wyczekiwaną funkcję pominięcia samouczka, co pozwoli weteranom serii na błyskawiczne wskoczenie w sam środek akcji bez konieczności powtarzania podstawowych instrukcji podczas kolejnych przejść gry.

Lista poprawek technicznych jest imponująca i obejmuje m.in. udoskonalone wsparcie dla technologii DLSS, poprawki skalowania pola widzenia (FOV) oraz optymalizację renderowania i buforowania, co powinno wyeliminować drobne błędy obecne w grze od czasu premiery remastera. Dla posiadaczy najpotężniejszych maszyn przygotowano również podniesienie limitu klatek na sekundę – teraz gra pozwala na zabawę w nawet 240 FPS-ach, co w połączeniu z nowymi efektami świetlnymi czyni tę wersję najbardziej dopracowanym wydaniem „jedynki” w historii.

Alan Wake Remastered zadebiutował pierwotnie w październiku 2021 roku. Gra jest dostępna na platformach PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Dzisiejsza aktualizacja HDR i usprawnienia techniczne dotyczą wyłącznie wersji na komputery osobiste i są udostępniane bezpłatnie wszystkim posiadaczom tytułu.

Źródło:https://gamingbolt.com/alan-wake-on-pc-gets-an-hdr-update-crafted-by-filippo-tarpini-himself

Mikołaj Berlik
