PlayStation Plus rozdaje hity w marcu. Już niedługo zapolujemy na potwory

W marcu od 3 marca do 6 kwietnia wszyscy subskrybenci będą mogli przypisać do konta cztery gry: Slime Rancher 2, Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25 oraz The Elder Scrolls Online. Taka kombinacja nieco zaskakuje w doborze gatunków, ale daje potencjał na wiele godzin rozrywki.

Slime Rancher 2 to kontynuacja świeżego, kolorowego indyka, który łączy elementy życia na farmie z eksploracją i zbieractwem. Produkcja przyciąga nie tylko estetyką, ale i mechaniką. W łatwy sposób wciąga w gameplay'ową pętlę. To niezła pozycja na wieczory, kiedy chcesz po prostu odpocząć po dniu w pracy.

Monster Hunter Rise reprezentuje drugi biegun i jest to wymagający łowiecki sandbox, który nadal uchodzi za jedną z najlepszych odsłon serii. Odpowiednio zbalansowana kooperacja sprawia, że gra się w to świetnie w towarzystwie znajomych. Potwierdzono również wcześniejszy wyciek dotyczący jednej z gier w PS Plus na marzec i gracze otrzymają bardziej przyziemną produkcję, czyli PGA Tour 2K25. Czyli sportową propozycję gry w golfa, która oferuje pełen pakiet symulacyjnych wyzwań, od mistrzostw po rozbudowany tryb kariery i personalizację.