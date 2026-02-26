PlayStation Plus rozdaje hity w marcu. Już niedługo zapolujemy na potwory

PlayStation ujawniło marcową listę tytułów w subskrypcji. Łączy ona zarówno casualowe produkcje z większymi tytułąmi AAA. To idealna mieszanka relaksu i wyzwania.
W marcu od 3 marca do 6 kwietnia wszyscy subskrybenci będą mogli przypisać do konta cztery gry: Slime Rancher 2, Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25 oraz The Elder Scrolls Online. Taka kombinacja nieco zaskakuje w doborze gatunków, ale daje potencjał na wiele godzin rozrywki.
Slime Rancher 2 to kontynuacja świeżego, kolorowego indyka, który łączy elementy życia na farmie z eksploracją i zbieractwem. Produkcja przyciąga nie tylko estetyką, ale i mechaniką. W łatwy sposób wciąga w gameplay'ową pętlę. To niezła pozycja na wieczory, kiedy chcesz po prostu odpocząć po dniu w pracy.
Monster Hunter Rise reprezentuje drugi biegun i jest to wymagający łowiecki sandbox, który nadal uchodzi za jedną z najlepszych odsłon serii. Odpowiednio zbalansowana kooperacja sprawia, że gra się w to świetnie w towarzystwie znajomych. Potwierdzono również wcześniejszy wyciek dotyczący jednej z gier w PS Plus na marzec i gracze otrzymają bardziej przyziemną produkcję, czyli PGA Tour 2K25. Czyli sportową propozycję gry w golfa, która oferuje pełen pakiet symulacyjnych wyzwań, od mistrzostw po rozbudowany tryb kariery i personalizację.
GramTV przedstawia:
Z kolei The Elder Scrolls Online w rozszerzonym wydaniu Gold Road Collection to zaproszenie do rozległego świata MMO z dostępem do wielu aktów i stref przygód. Tutaj warto pamiętać, że kolekcja nie obejmuje Content Pass z 2025 roku, co może być istotne dla graczy śledzących najnowsze dodatki.
Ta mieszanka dobrze wpisuje się w strategię różnorodności: od relaksu (Slime Rancher 2), przez sportową rywalizację (PGA Tour 2K25), po hardcore'ową kooperację (Monster Hunter Rise) i długodystansowe MMO (The Elder Scrolls Online). Warto więc najpierw sięgnąć po ten tytuł, który najlepiej odpowiada Waszemu stylowi gry, ale nie zapomnijcie przypisać wszystkich pozycji do swoich bibliotek.
PlayStation Plus – oferta na marzec 2026
PGA Tour 2K25 (PS5)
Monster Hunter Rise (PS5/PS4)
Slime Rancher 2 (PS5)
The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5/PS4)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!