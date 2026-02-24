Marvel's Wolverine z datą premiery. Sony nie boi się wypuścić swojego hitu przed GTA 6

Sony oraz Insomniac Games oficjalnie potwierdzili datę premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na PlayStation 5. Marvel’s Wolverine zadebiutuje już 15 września 2026 roku. Oznacza to, że wysokobudżetowa produkcja z kultowym X-Menem trafi do graczy około dwa miesiące przed planowaną premierą Grand Theft Auto 6, zaplanowaną na 19 listopada.

Marvel’s Wolverine – ujawniono oficjalną datę premiery gry

Na ten moment w kalendarzu wydawniczym 2026 roku nie ogłoszono żadnych innych dużych premier pomiędzy debiutem Marvel’s Wolverine a nadejściem GTA 6. Produkcja Insomniac Games jest więc największym tytułem first-party od Sony przygotowaną na ten rok. Choć gra została zapowiedziana blisko pięć lat temu, pierwszy pełniejszy pokaz rozgrywki udostępniono dopiero we wrześniu ubiegłego roku.