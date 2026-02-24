Marvel's Wolverine z datą premiery. Sony nie boi się wypuścić swojego hitu przed GTA 6

Insomniac Games jest na ostatniej prostej w produkcji grze o Loganie.
Sony oraz Insomniac Games oficjalnie potwierdzili datę premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na PlayStation 5. Marvel’s Wolverine zadebiutuje już 15 września 2026 roku. Oznacza to, że wysokobudżetowa produkcja z kultowym X-Menem trafi do graczy około dwa miesiące przed planowaną premierą Grand Theft Auto 6, zaplanowaną na 19 listopada.
Marvel’s Wolverine – ujawniono oficjalną datę premiery gry
Twórcy obecnie nie ujawnili wielu nowych szczegółów. Wiadomo jedynie, że gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a zainteresowani mogą już dodawać ją do listy życzeń w PlayStation Store. Marvel’s Wolverine ma być brutalną grą akcji z elementami przygodowymi, skupioną na jednej z najpopularniejszych postaci uniwersum Marvela, jednak pełna skala projektu wciąż pozostaje tajemnicą.
Stań się żywą bronią. Szukając odpowiedzi na temat swojej przeszłości, Wolverine zrobi wszystko, co konieczne – uwalniając brutalną walkę pazurami, dziką furię i nieustępliwą determinację – aby przebić się przez tajemnicę człowieka, którym kiedyś był.
Od Insomniac Games, twórców docenionej przez krytyków serii Marvel’s Spider-Man, nadchodzi Marvel’s Wolverine – zupełnie nowe spojrzenie na ikoniczną postać opartą na komiksach Marvela. Gra tworzona we współpracy z Marvel Games oraz Sony Interactive Entertainment. Marvel’s Wolverine zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 15 września 2026 roku – czytamy w oficjalnym opisie.
Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zobaczymy kolejne materiały z gry. Branżowe spekulacje sugerują nawet dedykowany pokaz State of Play poświęcony wyłącznie tej produkcji, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Obecnie nie wiadomo, kiedy pokaz Marvel’s Wolverine miałby się odbyć.
