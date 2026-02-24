Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel's Wolverine z datą premiery. Sony nie boi się wypuścić swojego hitu przed GTA 6

Radosław Krajewski
2026/02/24 18:27
Insomniac Games jest na ostatniej prostej w produkcji grze o Loganie.

Sony oraz Insomniac Games oficjalnie potwierdzili datę premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na PlayStation 5. Marvel’s Wolverine zadebiutuje już 15 września 2026 roku. Oznacza to, że wysokobudżetowa produkcja z kultowym X-Menem trafi do graczy około dwa miesiące przed planowaną premierą Grand Theft Auto 6, zaplanowaną na 19 listopada.

Marvel’s Wolverine – ujawniono oficjalną datę premiery gry

Na ten moment w kalendarzu wydawniczym 2026 roku nie ogłoszono żadnych innych dużych premier pomiędzy debiutem Marvel’s Wolverine a nadejściem GTA 6. Produkcja Insomniac Games jest więc największym tytułem first-party od Sony przygotowaną na ten rok. Choć gra została zapowiedziana blisko pięć lat temu, pierwszy pełniejszy pokaz rozgrywki udostępniono dopiero we wrześniu ubiegłego roku.

Twórcy obecnie nie ujawnili wielu nowych szczegółów. Wiadomo jedynie, że gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a zainteresowani mogą już dodawać ją do listy życzeń w PlayStation Store. Marvel’s Wolverine ma być brutalną grą akcji z elementami przygodowymi, skupioną na jednej z najpopularniejszych postaci uniwersum Marvela, jednak pełna skala projektu wciąż pozostaje tajemnicą.

Stań się żywą bronią. Szukając odpowiedzi na temat swojej przeszłości, Wolverine zrobi wszystko, co konieczne – uwalniając brutalną walkę pazurami, dziką furię i nieustępliwą determinację – aby przebić się przez tajemnicę człowieka, którym kiedyś był.

Od Insomniac Games, twórców docenionej przez krytyków serii Marvel’s Spider-Man, nadchodzi Marvel’s Wolverine – zupełnie nowe spojrzenie na ikoniczną postać opartą na komiksach Marvela. Gra tworzona we współpracy z Marvel Games oraz Sony Interactive Entertainment. Marvel’s Wolverine zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 15 września 2026 roku – czytamy w oficjalnym opisie.

Już dwa tygodnie temu do sieci trafiły plotki, które ujawniły termin premiery gry. Wtedy ujawniono, że premiery możemy spodziewać się w trzecim kwartale tego roku. Teraz potwierdzono te doniesienia.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zobaczymy kolejne materiały z gry. Branżowe spekulacje sugerują nawet dedykowany pokaz State of Play poświęcony wyłącznie tej produkcji, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Obecnie nie wiadomo, kiedy pokaz Marvel’s Wolverine miałby się odbyć.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

