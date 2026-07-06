Hideo Kojima zabrał głos po decyzji Sony. „To właśnie jest przerażające”

Od kilku dni świat gamingu żyje decyzją Sony, która odciśnie swoje piętno na całej branży. Koniec gier na płytach to jedna z największych zmian ostatnich lat.
Producent PlayStation tłumaczył swoją decyzję preferencjami konsumentów. Mimo to w sieci przeważają komentarze krytykujące ten ruch.
Kojima zasmucony decyzją Sony
Tuż po tym, jak Sony potwierdziło całkowite przejście na wersje cyfrowe w 2028 roku, internet zapłonął. Zarówno gracze, jak i różne zainteresowane tematem podmioty nie kryły rozczarowania, a nawet złości takim postawieniem sprawy. Swoje pięć groszy dorzucił do również Hideo Kojima, który został zapytany o odejście od płyt podczas Il Cinema in Piazza festival. Legendarny Japończyk również wyraził smutek z rozwoju wypadków, zwracając przy tym uwagę, że to, co obecnie dzieje się w branży gier, w przyszłości może dotknąć również branży filmowej. A przecież nie brakuje kolekcjonerów, którzy lubują się w zapełnianiu półek ulubionymi filmami – podobnie jak kolekcjonerzy gamingowi grami.
Kojimę przeraża przy tym to, jak łatwo można wówczas utracić dostęp do gier czy filmów:
Skoro produkcja kończy się w 2028 roku, dotyczy to gier wideo, ale ja dorastałem z nośnikami fizycznymi, więc uważam to za naprawdę smutne. Obecnie wykupuję mnóstwo płyt Blu-ray, takich jak różne filmy, a także płyty CD.
W przypadku gier sytuacja wygląda inaczej, ponieważ są one pobierane na dysk twardy, co oznacza, że dane gry pozostają na twoim własnym sprzęcie. Jeśli jednak w przyszłości wszystko przeniesie się do streamingu, tak już nie będzie.
W usługach subskrypcyjnych opartych na streamingu, takich jak Netflix czy Amazon, gdzieś tam znajduje się serwer, a ty masz zasadniczo tylko prawo do odkręcenia kranu i kiedy to robisz, dane wypływają. Tak właśnie działają filmy na tych platformach, prawda? Nie pobierasz danych, uzyskujesz do nich dostęp bezpośrednio w ramach subskrypcji. Konsekwencją tego jest to, że tak naprawdę nie posiadasz tych danych na własność.
Istnieją firmy, które są właścicielami tych serwerów i pozwalają ci “odkręcić kran” za miesięczną opłatą. Jednak biorąc pod uwagę narody, politykę i różne sposoby myślenia, naturalnie trzeba liczyć się z możliwością, że jeśli nastąpi jakaś zmiana, dane wewnątrz przestaną być dystrybuowane. A jeśli tak się stanie, nie będziesz mógł oglądać ani grać w filmy i gry, które lubisz.
I to właśnie jest przerażające.
Tak więc to, co dzieje się z grami wideo w 2028 roku, może przydarzyć się również filmom. Chciałbym, aby wszyscy mieli to na uwadze.
GramTV przedstawia:
Temat rezygnacji z wydawania gier na płytach okazał się na tyle istotny, iż wykroczył już poza społeczność gamingową. Niedawno wszak o konieczności reakcji mówił nawet kandydat na prezydenta Francji. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że Sony rzekomo nie zamierza całkowicie porzucać pudełek – zamiast tego zewnętrzni wydawcy mogliby nadal je tworzyć, ale wyłącznie z zawartymi w środku kartami z kodami.
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