Hideo Kojima zabrał głos po decyzji Sony. „To właśnie jest przerażające”

Kojimę przeraża przy tym to, jak łatwo można wówczas utracić dostęp do gier czy filmów:

Skoro produkcja kończy się w 2028 roku, dotyczy to gier wideo, ale ja dorastałem z nośnikami fizycznymi, więc uważam to za naprawdę smutne. Obecnie wykupuję mnóstwo płyt Blu-ray, takich jak różne filmy, a także płyty CD.

W przypadku gier sytuacja wygląda inaczej, ponieważ są one pobierane na dysk twardy, co oznacza, że dane gry pozostają na twoim własnym sprzęcie. Jeśli jednak w przyszłości wszystko przeniesie się do streamingu, tak już nie będzie.

W usługach subskrypcyjnych opartych na streamingu, takich jak Netflix czy Amazon, gdzieś tam znajduje się serwer, a ty masz zasadniczo tylko prawo do odkręcenia kranu i kiedy to robisz, dane wypływają. Tak właśnie działają filmy na tych platformach, prawda? Nie pobierasz danych, uzyskujesz do nich dostęp bezpośrednio w ramach subskrypcji. Konsekwencją tego jest to, że tak naprawdę nie posiadasz tych danych na własność.

Istnieją firmy, które są właścicielami tych serwerów i pozwalają ci “odkręcić kran” za miesięczną opłatą. Jednak biorąc pod uwagę narody, politykę i różne sposoby myślenia, naturalnie trzeba liczyć się z możliwością, że jeśli nastąpi jakaś zmiana, dane wewnątrz przestaną być dystrybuowane. A jeśli tak się stanie, nie będziesz mógł oglądać ani grać w filmy i gry, które lubisz.

I to właśnie jest przerażające.

Tak więc to, co dzieje się z grami wideo w 2028 roku, może przydarzyć się również filmom. Chciałbym, aby wszyscy mieli to na uwadze.