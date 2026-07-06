100 dolarów za podstawową wersję gry w PlayStation Store? Sony wprowadza graczy w błąd

Firma musi to jak najszybciej naprawić.

Gracze przeglądający PlayStation Store mogą ostatnio przeżyć niemałe zaskoczenie. W sklepie Sony niektóre nadchodzące produkcje są prezentowane w taki sposób, jakby ich standardowe wydania kosztowały aż 100 dolarów. W praktyce sytuacja wygląda inaczej i jest to wyłącznie błąd platformy, który Sony powinno jak najszybciej naprawić. PlayStation Store pokazuje ceny podstawowych wersji gier za 100 dolarów Sprawa dotyczy między innymi takich tytułów jak Grand Theft Auto 6, EA Sports College Football 27 oraz EA Sports NFL 27. Przy przeglądaniu PlayStation Store na PlayStation 5 lub w wersji przeglądarkowej gry mogą pojawiać się z ceną 100 dolarów, choć grafiki i opisy sugerują, że użytkownik patrzy na standardowe wydanie. Dopiero po wejściu w szczegóły okazuje się, że sklep prowadzi do droższej edycji, czyli wariantu Deluxe albo Ultimate.

Największy problem jest to, że pierwszy rzut oka na grę jest mylące. Gracz widzi okładkę i nazwę, które wyglądają jak materiały przypisane do podstawowej wersji gry, ale cena odpowiada już bogatszemu wydaniu. W przypadku produkcji sportowych różnice pomiędzy edycjami bywają widoczne także na grafikach promocyjnych, więc bardziej obeznani gracze od razu zauważą problem. Przy Grand Theft Auto 6 sprawa jest mniej oczywista, ponieważ materiały poszczególnych wyglądać dosyć podobnie. Foto: MP1st Nie wygląda to jednak na techniczne ograniczenie samego sklepu. PlayStation Store potrafi rozdzielać różne edycje gier i poprawnie oznaczać ich zawartość, co widać przy innych produkcjach dostępnych w cyfrowej dystrybucji. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się błąd po stronie systemu, który mógł automatycznie pobrać niewłaściwe grafiki, nazwy albo opisy do droższych wariantów.

GramTV przedstawia:

Sony nie przekazało na ten moment wyjaśnienia w tej sprawie. Trudno więc stwierdzić, jak długo problem występuje i czy dotyczy wyłącznie wybranych regionów oraz konkretnych gier. Efekt jest jednak niefortunny, gdyż użytkownik może odnieść wrażenie, że ceny podstawowych edycji największych premier nagle wzrosły do poziomu 100 dolarów. Foto: MP1st Cała sytuacja pojawia się w wyjątkowo niekorzystnym momencie dla PlayStation. Sony potwierdziło niedawno, że od stycznia 2028 roku nowe gry na konsole PlayStation mają być dystrybuowane bez fizycznych wydań na płytach. Oznacza to jeszcze większe znaczenie PlayStation Store, a tym samym większą odpowiedzialność za przejrzystość cen, opisów i dostępnych edycji. Obecnie nie ma podstaw, aby twierdzić, że ceny nagle poszybowały w górę i nie jest to błąd po stronie PlayStation Store. Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy widzą kwoty przypisane do droższych edycji, mimo że sklep pokazuje elementy sugerujące podstawowe wydania. Dopóki Sony nie poprawi oznaczeń, warto dokładnie sprawdzać, jaka edycja trafia do koszyka.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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