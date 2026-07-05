PlayStation może usunąć konto i wszystkie kupione na nim gry. Firma posiada kontrowersyjny wpis w regulaminie

Na Xboxie wygląda to zupełnie inaczej.

Sony znów znalazło się na ustach graczy. Po niedawnej decyzji o rezygnacji z płyt i przejściu na cyfrową dystrybucję, tym razem głośno zrobiło się o jednym z kontrowersyjnych zapisów w regulaminie korzystania z PlayStation. Gracze odnaleźli wpis, w którym poinformowano o możliwości skasowania nieaktywnego konta PSN po trzech latach, a wraz z kontem również wszystkich gier i dodatków posiadanych w bibliotece. Sony posiada w swoim regulaminie zapis, który informuje o zamknięciu konta PlayStation po trzech latach nieaktywności Gracze zwrócili uwagę na zapis w regulaminie PlayStation, który pozwala firmie rozpocząć procedurę zamknięcia konta, jeżeli nie było ono używane przez co najmniej 36 miesięcy. Samo sformułowanie nie oznacza, że każde nieaktywne konto zostanie automatycznie usunięte równo po trzech latach. Regulamin daje jednak Sony taką możliwość, a to wystarczyło, by wśród posiadaczy cyfrowych bibliotek pojawił się spory niepokój. Szczególnie że konsekwencje takiej decyzji są wyjątkowo dotkliwe.

Zgodnie z zasadami, Sony ma najpierw skontaktować się z właścicielem konta za pomocą adresu mailowego przypisanego do profilu. Użytkownik otrzyma wtedy dodatkowe 6 miesięcy na reakcję. W tym czasie może zalogować się na konto albo skontaktować się z firmą i poprosić o jego utrzymanie. Jeżeli tego nie zrobi, konto może zostać zamknięte. Po finalnym zamknięciu konta gracz traci dostęp do usług sieciowych PlayStation oraz do produktów cyfrowych kupionych przy użyciu tego profilu. Mowa więc nie tylko o samym loginie, ale również o grach, dodatkach i innych treściach przypisanych do konta, w tym również osiągnięciach, czy multimediach, w tym screenach i nagranych filmach. Regulamin wskazuje też, że zamknięcie konta jest nieodwracalne. W praktyce oznacza to, że osoba, która przez kilka lat nie korzystała z PlayStation, może wrócić do konsoli i odkryć, że jej cyfrowa biblioteka przestała być dostępna. Powodów takiej przerwy może być wiele. Zepsuta konsola, brak pieniędzy na nowy sprzęt, zmiana platformy, przeprowadzka, problemy z dostępem do poczty albo zwykłe odłożenie grania na później. Jeżeli wiadomość od Sony trafi na rzadko używany adres mailowy, użytkownik może nawet nie zauważyć, że rozpoczęła się procedura zamknięcia konta. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

To właśnie ten scenariusz najbardziej poruszył społeczność. Trzy lata brzmią jak długi okres, ale w przypadku bibliotek budowanych przez całą generację sprzętu albo dłużej nie jest to wcale abstrakcyjny problem. Zwłaszcza że cyfrowe gry nie leżą na półce. Są przypisane do konta i zależą od zasad narzuconych przez właściciela platformy. Chociaż o zapisie w regulaminie zrobiło się głośno teraz, to wcale Sony nie dopisało tego punktu w ostatnim czasie. Najnowsza wersja regulaminu pochodzi z kwietnia 2026 roku, ale wspomniany zapis 21.2 o zamknięciu konta widnieje już od 2019 roku, a jego zaktualizowana i obecna wersja pochodzi ze stycznia 2023 roku. Co ciekawe, przed zmianą na początku 2023 roku, Sony dawało mniej czasu niż 3 lata, kiedy to mogło skasować konto. Dodatkowo wtedy nie było zapisu o poinformowaniu użytkownika mailowo, że jego konto jest zagrożone zamknięciem. Dla porównania Microsoft również wymaga aktywności na koncie. Zasada jest nawet ostrzejsza na pierwszy rzut oka, ponieważ użytkownik powinien zalogować się przynajmniej raz na 2 lata, aby konto Microsoft pozostało aktywne. Jeżeli tego nie zrobi, firma może uznać je za nieaktywne, a konto zablokowane przez ponad 2 lata także może zostać zamknięte. Różnica tkwi jednak w wyjątkach. Microsoft wskazuje, że konto pozostaje aktywne, jeżeli zostało wykorzystane do zakupu, wykorzystania lub uzyskania dostępu do aktualnego produktu albo usługi Microsoft. Innymi słowy, konto z zakupami nie powinno zostać zamknięte wyłącznie z powodu braku logowania. W przypadku PlayStation zapis wygląda znacznie surowiej, gdyż sama obecność cyfrowej biblioteki nie została przedstawiona jako ochrona przed zamknięciem konta. To kolejny argument dla osób, które od dawna krytykują pełne przejście na cyfrową dystrybucję. Gdy gra istnieje przede wszystkim jako licencja przypisana do konta, użytkownik nie ma nad nią takiej kontroli, jak w przypadku fizycznego wydania. Zapis w regulaminie PlayStation przypomina, że cyfrowa wygoda ma swoją cenę, a dla części graczy może nią być niepewność dotycząca dostępu do zakupów po latach przerwy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.