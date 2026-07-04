Sony nie zabije pudełek całkowicie? Przyszłością PlayStation mogą być pudełka bez płyt

Słowo “płyta” od kilku dni odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego – wszak wygląda na to, że docieramy do zmierzchu gier wydawanych właśnie na tym nośniku.

Wskazuje na to ogłoszona niedawno decyzja Sony. W 2028 roku japoński gigant odchodzi od wersji fizycznych na rzecz wersji cyfrowych.

Grafika wygenerowana przez AI

Gry na PlayStation bez płyt, ale nadal z pudełkami?

W swoim wpisie na oficjalnym blogu producenci PlayStation mówili m.in. o tym, że preferencje konsumentów i szeroko pojęta branża rozrywkowa nadal odchodzą od fizycznych płyt na rzecz rozwiązań cyfrowych. To o tyle ciekawe, że gracze znaleźli dane wskazujące na coś zupełnie innego. Tak czy inaczej, z tego powodu postanowiono, że od stycznia 2028 firma zaprzestanie produkcji fizycznych wydań gier na konsolę. Nic więc dziwnego, że jedna z fabryk Japończyków rozpoczęła już proces przebranżawiania. Tak czy inaczej, już za półtora roku nowe tytuły na PlayStation dostępne będą już tylko w sklepach cyfrowych.