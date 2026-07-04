Sony nie zabije pudełek całkowicie? Przyszłością PlayStation mogą być pudełka bez płyt

Gry na PlayStation bez płyt, ale nadal z pudełkami?
W swoim wpisie na oficjalnym blogu producenci PlayStation mówili m.in. o tym, że preferencje konsumentów i szeroko pojęta branża rozrywkowa nadal odchodzą od fizycznych płyt na rzecz rozwiązań cyfrowych. To o tyle ciekawe, że gracze znaleźli dane wskazujące na coś zupełnie innego. Tak czy inaczej, z tego powodu postanowiono, że od stycznia 2028 firma zaprzestanie produkcji fizycznych wydań gier na konsolę. Nic więc dziwnego, że jedna z fabryk Japończyków rozpoczęła już proces przebranżawiania. Tak czy inaczej, już za półtora roku nowe tytuły na PlayStation dostępne będą już tylko w sklepach cyfrowych.
Teraz jednak serwis Game File podaje, że poza oficjalnym komunikatem Sony wysłało też rzekomo komunikat wewnętrzny, który miał trafić do twórców i wydawców. W tym powtórzono argumentację o rzekomym odchodzeniu społeczności gamingowej od wydań fizycznych. Ale to nie wszystko, bo miał tam znaleźć się również jeden ciekawy zapis:
[Wydawcy gier – przyp. red.] nadal będą mogli składać ponowne zamówienia na istniejące gry na płytach dla PlayStation.
[Sony – przyp. red.] zapewni też wydawcom możliwość wydawania nowych gier w handlu detalicznym przy użyciu cyfrowych kodów.
GramTV przedstawia:
Więcej szczegółów w obu tych tematach ma zostać udostępnione zainteresowanym podmiotom wkrótce. Tak czy inaczej, wskazuje to na dwie rzeczy. Z jednej strony produkcje, które do 2027 roku zostaną wydane w wersjach fizycznych na płytach, w roku 2028 nagle magicznie nie znikną i nadal będzie można je tłoczyć w miarę zapotrzebowania. Z drugiej zaś Sony nie zamierza całkowicie zakazać wydań pudełkowych. Niemniej od 2028 roku, jeżeli decyzją jakiegoś wydawcy się takowe pojawią, to będą miały one taką formę, jak np. w przypadku Grand Theft Auto 6 – a więc co najwyżej karty z kodem zapakowanej w standardowy box.