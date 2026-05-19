Sony podnosi ceny PlayStation Plus. Abonament Essential będzie droższy

Sony ogłosiło podwyżkę cen abonamentu PlayStation Plus Essential. Zmiany zaczną obowiązywać od 20 maja i obejmą nowych subskrybentów usługi. Firma zdecydowała się na kolejny wzrost kosztów po niedawnych podwyżkach cen konsol PS5 i PS5 Pro.
Sony – wyższe ceny PlayStation Plus Essential
Od 20 maja miesięczny abonament PlayStation Plus Essential będzie kosztował 10,99 dolarów, 9,99 euro oraz 7,99 funta. Dotychczas ceny wynosiły odpowiednio 9,99 dolarów, 8,99 euro i 6,99 funta – w przeliczeniu powinno to dawać nieco ponad 42 zł. Wzrośnie także cena wariantu kwartalnego – subskrypcja na trzy miesiące będzie kosztowała 27,99 dolarów, 27,99 euro oraz 21,99 funtów (ponad 100 zł).
Podwyżki obejmą wyłącznie nowych użytkowników usługi, z wyjątkiem graczy z Indii i Turcji. Sony zaznacza jednak, że obecni subskrybenci również mogą zostać objęci nowymi cenami, jeśli zmienią plan abonamentu lub pozwolą na wygaśnięcie aktywnej subskrypcji. Na ten moment ceny wyższych progów usługi – PlayStation Plus Extra i Premium – pozostają bez zmian – przynajmniej na ten moment.
Ta zmiana cen nie dotyczy obecnych subskrybentów (z wyjątkiem Turcji i Indii), chyba że istniejąca subskrypcja ulegnie zmianie lub wygaśnie.
W tle pojawiają się również porównania do działań Microsoftu. Firma stojąca za usługą Xbox podniosła ceny Game Passa w ubiegłym roku, choć niedawno zdecydowała się obniżyć koszty wariantów Ultimate i PC Game Pass. Zdaniem części graczy Sony może próbować wykorzystać popularność podstawowego poziomu PlayStation Plus bez wprowadzania jednoczesnych podwyżek dla całej usługi.