GTA 6 bez kolejnego opóźnienia? CEO Take-Two ponownie zabrał głos

Strauss Zelnick po raz kolejny odniósł się do premiery najbardziej wyczekiwanej gry dekady
Podczas rozmowy z Davidem Senrą Strauss Zelnick kolejny raz odniósł się do harmonogramu wydania GTA 6. Szef Take-Two stwierdził wprost, że wie, kiedy gra trafi na rynek i wskazał dokładnie datę. Dowiedzieliśmy się też o opóźnieniu wewnątrz firmy.
GTA 6 – Take-Two ponownie potwierdza premierę
CEO firmy przyznał jednocześnie, że produkcja jest opóźniona względem pierwotnych planów o około 18 miesięcy. Początkowo tytuł miał zadebiutować jeszcze w 2025 roku, jednak później premierę przesunięto najpierw na maj 2026, a następnie na listopad. W trakcie wywiadu Zelnick odniósł się również do znaczenia marki GTA dla całej branży. Według niego Grand Theft Auto może być najbardziej wartościowym IP w historii szeroko pojętej rozrywki.
Szef Take-Two zaznaczył jednak, że wiele zależy od sposobu liczenia i porównań z seriami pokroju Mario Kart czy Call of Duty. Podkreślił jednocześnie ogromną długowieczność GTA 5, które nadal przyciąga miliony graczy dzięki regularnym aktualizacjom GTA Online. Choć Take-Two kolejny raz uspokaja inwestorów i fanów, Rockstar Games wciąż nie ujawniło nowych szczegółów dotyczących samej gry. Społeczność nadal czeka m.in. na trzeci zwiastun oraz start preorderów.
Tak mi się wydaje, ale to zależy od tego, jak to policzyć. Myślę, że gdyby wziąć pod uwagę każdą grę z serii „Mario Kart”, „Call of Duty” i wiele innych, to nie byłoby to do końca jasne. Ale jeśli chodzi o wartość tej marki, to większość ludzi uważa, że jest to najcenniejsza marka rozrywkowa, jaką kiedykolwiek stworzono
Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że listopadowy termin pozostaje aktualny i wydawca nie planuje kolejnego przesunięcia premiery. GTA 6 zmierza na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC. Niestety, posiadacze komputerów osobistych będą musieli poczekać nieco dłużej.
