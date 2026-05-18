GTA 6 bez kolejnego opóźnienia? CEO Take-Two ponownie zabrał głos

Podczas rozmowy z Davidem Senrą Strauss Zelnick kolejny raz odniósł się do harmonogramu wydania GTA 6. Szef Take-Two stwierdził wprost, że wie, kiedy gra trafi na rynek i wskazał dokładnie datę. Dowiedzieliśmy się też o opóźnieniu wewnątrz firmy.

GTA 6 – Take-Two ponownie potwierdza premierę

CEO firmy przyznał jednocześnie, że produkcja jest opóźniona względem pierwotnych planów o około 18 miesięcy. Początkowo tytuł miał zadebiutować jeszcze w 2025 roku, jednak później premierę przesunięto najpierw na maj 2026, a następnie na listopad. W trakcie wywiadu Zelnick odniósł się również do znaczenia marki GTA dla całej branży. Według niego Grand Theft Auto może być najbardziej wartościowym IP w historii szeroko pojętej rozrywki.