Preordery GTA 6 jednak nie ruszą w maju? Nowe doniesienia studzą emocje fanów

Znany insider Tom Henderson twierdzi, że Rockstar Games nie planuje w maju ani trzeciego zwiastuna GTA 6, ani startu preorderów. Po ostatnich przeciekach część fanów była przekonana, że przyszły tydzień przyniesie ważne ogłoszenia dotyczące wyczekiwanej gry.

GTA 6 – Tom Henderson studzi nastroje fanów

Grand Theft Auto 6 od wielu dni znajduje się w centrum kolejnych plotek i przecieków. Wszystko za sprawą informacji sugerujących, że 18 maja mają ruszyć zamówienia przedpremierowe gry. Doniesienia szybko obiegły internet i wywołały ogromne poruszenie wśród społeczności oczekującej na nową produkcję Rockstar Games. Sytuację skomentował jednak Tom Henderson, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy branżowych. W podcaście Insider Gaming Weekly stwierdził, że w maju nie należy oczekiwać żadnych dużych ogłoszeń związanych z GTA 6. Według niego Rockstar może co najwyżej ponownie potwierdzić datę premiery ustaloną na 19 listopada 2026 roku oraz zapowiedzieć start kampanii marketingowej planowanej na lato.