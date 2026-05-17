Blizzard reaguje na porażkę największej rocznicy w historii Overwatch

Obecny event urodzinowy oferuje 15 skrzynek z nagrodami, które zawierają głównie odświeżone wersje klasycznych skórek oraz kosmetyki takie jak ikony czy wizytówki. Gracze mogą zdobyć je w trakcie rozgrywek, jednak liczba i jakość nagród spotkała się z wyraźnym rozczarowaniem społeczności. Blizzard dodatkowo zwiększa liczbę loot boxów w kolejnych tygodniach wydarzenia, a także skraca wymagania dotyczące ich zdobycia. W ostatnim tygodniu pojawi się specjalna skrzynka z czterema legendarnymi skinami, co ma częściowo złagodzić krytykę.
Wczytywanie ramki mediów.
Cześć wszystkim. Śledziliśmy w tym tygodniu reakcje na wydarzenie rocznicowe i uważamy, że są one słuszne. Dziesięć lat Overwatch to ogromny kamień milowy i chcemy, aby cały ten rok był świętem Overwatch.
Chociaż obecne wydarzenie rocznicowe ma charakter jednorazowy, zdecydowanie zamierzamy nadal dostarczać wam wiele atrakcji przez cały ten wyjątkowy rok.
Zgadzamy się również, że nagrody mogą być czymś więcej niż tylko skrzynkami z łupami i podzielimy się więcej szczegółami na temat innych elementów obchodów rocznicy, gdy będziemy mieli aktualizacje w przyszłości.
GramTV przedstawia:
Według Aarona Kellera, obecny event miał charakter „jednorazowy”, a większe elementy celebracji pojawią się w kolejnych aktualizacjach. Studio planuje rozszerzyć system nagród i dodać dodatkowe wydarzenia sezonowe w dalszej części roku. Twórcy jednocześnie przyznają, że obecna forma nie spełniła oczekiwań graczy, ale ma być początkiem większych działań związanych z jubileuszem. Kolejne sezony mają przynieść nowe aktywności i bardziej rozbudowane systemy nagród.
Dziesiąta rocznica Overwatch zamiast dużego wydarzenia okazała się serią ograniczonych nagród i loot boxów, co wywołało mieszane reakcje. Blizzard zapowiada jednak, że to dopiero początek obchodów i kolejne miesiące mają przynieść więcej zawartości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!