Blizzard reaguje na porażkę największej rocznicy w historii Overwatch

Overwatch obchodzi 10. rocznicę, ale jubileuszowy event spotkał się z falą krytyki ze strony społeczności. Dyrektor gry Aaron Keller przyznaje, że reakcje fanów są uzasadnione i zapowiada, że Blizzard planuje uczynić cały rok 2026 „jedną wielką celebracją”.

Overwatch – loot boxy zamiast dużych zmian

Obecny event urodzinowy oferuje 15 skrzynek z nagrodami, które zawierają głównie odświeżone wersje klasycznych skórek oraz kosmetyki takie jak ikony czy wizytówki. Gracze mogą zdobyć je w trakcie rozgrywek, jednak liczba i jakość nagród spotkała się z wyraźnym rozczarowaniem społeczności. Blizzard dodatkowo zwiększa liczbę loot boxów w kolejnych tygodniach wydarzenia, a także skraca wymagania dotyczące ich zdobycia. W ostatnim tygodniu pojawi się specjalna skrzynka z czterema legendarnymi skinami, co ma częściowo złagodzić krytykę.

